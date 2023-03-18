A.Demirspor 2 - Antalyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Adana Demirspor evinde Antalyaspor’u 2-0 yendi.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek, Kamil Çetin ve Bilal Gölen hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 17.dakikasında A.Demirspor’da Mert Çetin sarı kart gördü.33.dakikada A.Demirspor Emre Akbaba ile 1-0 öne geçti.45.dakikada ise Cherif Ndiaye ile A.Demirspor karşılaşmada 2-0 üstünlüğü yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 A.Demirspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor’da Sherel Floranus yerini soya Nakajima’ya bıraktı.57.dakikada Antalyaspor’da Veysel Sarı sarı kart gördü.59.dakikada A.Demirspor Cherif Ndiaye’nin ayağından penaltı kaçırdı.

61.dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao ve Fredy yerini Ömer Toprak ve Bertuğ özgür Yıldırım’a bıraktı. 61.dakikada Antalyaspor’da ÖmerToprak sarı kart gördü.

73.dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı yerini Houssam Ghacha’ya, A.Demirspor’da Yusuf Sarı ve Cherif Ndiaye yerini Henry Onyekuru ve Gökhan İnler’e bıraktı.86.dakikada Antalyaspor’da Güray Vural yerini Cemali Sertel’e bıraktı.

87.dakikada A.Demirspor’da Babajide akintola yerini Fredrik Gulbrandsen’e bıraktı.90+2.dakikada badou Ndiaye yerini Jorge Morel’e bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A.Demirspor evinde Antalyaspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla A.Demirspor puanını 45 yaparken, Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF