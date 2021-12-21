A.Demirspor 2 - Galatasaray 0
Süper Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın .ikinci yarısında 53. dakikada Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçti.58. dakikada Adana Demirspor, farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün gelişine attığı muhteşem şutta İsmail, hamle yapamadı ve top ağlarla buluştu.Karşılaşmadan Adana Demirspor 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray, lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde 11. sırada kalırken, üst üste 3. galibiyetini alan Mavi Şimşekler, 29 puanla 4. sıraya yerleşti.
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Simon, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli
Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa
Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF