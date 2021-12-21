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A.Demirspor 2 - Galatasaray 0

Süper Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi.

21 Aralık 2021 Salı 22:11
A.Demirspor 2 - Galatasaray 0

A.Demirspor 2 - Galatasaray 0

   Süper Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor evinde Galatasaray'ı 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın .ikinci yarısında 53. dakikada Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün golü ile 1-0 öne geçti.58. dakikada Adana Demirspor,  farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün gelişine attığı muhteşem şutta İsmail, hamle yapamadı ve top ağlarla buluştu.Karşılaşmadan Adana Demirspor 2-0 galip ayrıldı.

  Bu sonuçla Galatasaray, lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde 11. sırada kalırken, üst üste 3. galibiyetini alan Mavi Şimşekler, 29 puanla 4. sıraya yerleşti.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Simon, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa

Süper Lig 18. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 21.12.2021 22:28
Anahtar Kelimeler:
Adana DemirsporGalatasaray
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