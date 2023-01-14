A.Demirspor 3 - MKE Ankaragücü 1

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Adana Demirspor evinde MKE Ankaragücü’nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 yendi.5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Burak Şeker, Murat Tuğberk Turbay ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 23. Dakikasında A.Demirspor’da Semih Güler sarı kart gördü.42. dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru oyundan çıktı.Yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında A.Demirspor’da Babajide Akintola oyundan çıktı.Yerine Abdurrahim Dursun oyuna girdi.49. dakikada A.Demirspor Yusuf Sarı ile 1-0 öne geçti.57. dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stamboli sarı kart gördü.61. dakikada MKE Ankaragücü Uros Radakovic ile skoru 1-1 yaptı.

65. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Lamine Diack sarı kart gördü.66. dakikada A.Demirspor Emre Akbaba ile 2-1 öne geçti.71. dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç ve Lamine Diack oyundan çıktılar.Yerine Ghayas Zahid ve Anastasios Chatzigovannis oyuna girdiler.

77. Dakikada A.Demirspor Gökhan İnler ile skoru 3-1 yaptı.79. dakikada A.Demirspor’da Birkir Bjamason oyundan çıktı.Yerine Berk Yıldız oyuna girdi.85. dakikada MKE Ankaragücü’nde Marion, Giorgi Beridze ve tolga Ciğerci oyundan çıktılar.Yerine Yasin Güreler, Pedro Moreira ve Federico Macheda oyuna girdiler.89. dakikada A.Demirspor’da Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Erhun Öztümer oyuna girdi.Karşılaşmada başa gol olmadı ve Adana Demirspor evinde MKE Ankaragücü’nü 3-1 yendi.

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF