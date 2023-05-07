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A.Demirspor 4 - Alanyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 33. Hafta maçında Adana Demirspor evinde Alanyaspor’u 4-2 yendi.

07 Mayıs 2023 Pazar 09:37
A.Demirspor 4 - Alanyaspor 2

A.Demirspor 4 - Alanyaspor 2

   Spor Toto Süper Lig 33. Hafta maçında Adana Demirspor evinde Alanyaspor’u 4-2 yendi.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek, Süleyman Özay ve Bilal Gören hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 11.dakikasında Alanyaspor Efthemis Koulouris ile 1-0 öne geçti.18.dakikada A.Demirspor Cherif Ndiaye ile skoru 1-1 yaptı.35.dakikada Alanyaspor’da Runar Runarsson yerini Yusuf Karagöz’e bıraktı.44.dakikada Alanyaspor’da Furkan Bayır sarı kart gördü.45+5.dakikada A.Demirspor Younes Belhanda ile 2-1 öne geçti.45+11.dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile skoru 2-2 yaptı.45+16.dakikada Efthimis Koulouris sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da leroy Fer yerini Wilson Eduardo’ya bıraktı.56.dakikada A.Demirspor Yusuf Sarı ile 3-2 öne geçti.63.dakikada A.Demirspor’da Jones Svenson sarı kart gördü.66.dakikada A.Demirspor Younes Belhanda ile skoru 4-2 yaptı.

   70.dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia ve Efthimis Koulouris oyundan çıktılar.Yerine Arnaud Lusamba ve Erencan Yardımcı oyuna girdiler.76.dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli yerini Gökhan İnler’e bıraktı.

   84.dakikada A.Demirspor’da Herny Onyekuru ve Younes Belhanda oyundan çıktılar.Yerine Furkan Soyalp ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.85.dakikada Alanyaspor’da Ivan Cavaleiro yerini Oğuz Aydın’a bıraktı.

   86.dakikada A.Demirspor’da Kevin Rodrigues yerini Abdurrahim Dursun’a bıraktı.90+2.dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı yerini Yusuf Erdoğan’a bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde Alanyaspor’u 4-2 yendi.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 60 yaparken, Alanyaspor 38 puanda kaldı.

Süper Lig 34.Hafta Maç Programı;

Tablo:(TFF) 

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Adana DemirsporAlanyasporSpor Toto Süper Lig 33. Hafta
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