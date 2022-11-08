A.Demirspor 90+6. dakikada turu geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Adana Demirspor evinde Nazilli Belediyespor’u uzatma dakikalarında attığı golle 4-3 yenerek turu geçti.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Nazilli Belediyespor’da çağrı Bülbül sarı kart gördü.13. dakikada nazilli Belediyespor Berkay Aydoğmuş ile 1-0 öne geçti.15. dakikada Adana Demirspor Britt Assombalonga ile skoru 1-1 yaptı.29. dakikada Adana Demirspor Britt Assombalonga ile skoru 2-1 yaptı.34. dakikada Nazilli Belediyespor Şükrü Kaan Kılıçaslan ile karşılaşmada durumu 2-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada Adana Demirspor Britt Assombalonga ile 3-2 öne geçti.60. dakikada Adana Demirspor’da Birkir Bjarnason sarı kart gördü.63. dakikada Nazilli Belediyespor Furkan Apaydın ile skoru 3-3 yaptı.90+6. dakikada Adana Demirspor Britt Assombalonga penaltı golüyle skoru 4-3 yaptı.

Karşılaşmadan Adana Demirspor 4-3 galip ayrılarak turu geçti.

Adana Demirspor:Goran Karacic, Abdurrahim Dursun, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Yaroslav Rakitskiy, Birkir Bjarnason, Gökhan Töre, Erhun Öztümer, Berk Yıldız, Gökhan İnler, Britt Assombalonga

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Nazilli Belediyespor:Canberk Aydemir, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Çağrı Bülbül, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar, Alim Harlak, Berkay Aydoğmuş, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:Cihan Erdil