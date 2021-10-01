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A.Demirspor deplasmanda galip geldi.

Süper Lig 'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.

01 Ekim 2021 Cuma 22:03
A.Demirspor deplasmanda galip geldi.

A.Demirspor deplasmanda galip geldi.

   Süper Lig 'in 8. haftasında AntalyasporAdana Demirspor'a 2-1 yenildi. Ligin inişli çıkışlı takımlarından biri olanAntalyaspor formda Adana Demirspor'a 2-1 yenidli.42. dakikada Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın 59. dakikasında Antalyaspor, Bünyamin Balcıile skoru 1-1 yaptı79. dakikada Adana Demirspor, Matias Vargas ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 12 yaparken, Antalyaspor 8 puanda kaldı.

Antalyaspor:Ruud Boffin, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, eysel Sarı, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Andrea Poli, Fredy, Haji Wright, Enzo Crivelli 

Teknik Direktör:Ersun Yanal

Adana Demirspor:Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Mario Balotelli, Yunus Akgün 

Teknik Direktör.Vincenzo Montella

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporAdana Demirspor
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