A.Demirspor deplasmanda galip geldi.
Süper Lig 'in 8. haftasında Antalyaspor, Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. Ligin inişli çıkışlı takımlarından biri olanAntalyaspor formda Adana Demirspor'a 2-1 yenidli.42. dakikada Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında Antalyaspor, Bünyamin Balcıile skoru 1-1 yaptı79. dakikada Adana Demirspor, Matias Vargas ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 12 yaparken, Antalyaspor 8 puanda kaldı.
Teknik Direktör:Ersun Yanal
Adana Demirspor:Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, Birkir Bjarnason, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Mario Balotelli, Yunus Akgün
Teknik Direktör.Vincenzo Montella