A.Demirspor farklı kazandı...A.Demirspor 5 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 29.hafta maçında Adana Demirspor evinde Kasımpaşa’yı 5-0 yendi.Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir ve Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönettti.

Karşılaşmanın 18.dakikasında A.Demirspor Babajide Akintola ile 1-0 öne geçti.19.dakikada Kasımpaşa’da Yasin Özcan sarı kart gördü.21.dakikada A.Demirspor Babajide Akintola ile skoru 2-0 yaptı.25.dakikada Kasımpaşa’da Papy Djilobodji sarı kart gördü.27.dakikada A.Demirspor Yusuf Sarı ile 3-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 A.Demirspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa’da Mustafa Eskihellaç ve Haris Hajradinovic oyundan çıktılar.Yerine Fode Koita ve Aytaç Kara oyuna girdiler.51.dakikada A.Demirspor’da Jorge Morel sarı kart gördü.54.dakikada A.Demirspor’da Semih Güler sarı kart gördü.64. dakikada Kasımpaşa’da Yasin Özcan yerini Mortadha Ben Quannes’e bıraktı.

65.dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı ve Badou Ndiaye oyundan çıktılar.Yerine Gökhan İnler ve Henry Onyekuru oyuna girdiler.77.dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola yerini Emre Akbaba’ya bıraktı.

80.dakikada A.Demirspor Cherif Ndiaye ile skoru 4-0 yaptı.82.dakikada Kasımpaşa’da Mounir Choular yerini Ahmet Engin oyuna girdi.A.Demirspor’da ise Semih Gürler ve Cherif Ndiaye oyundan çıktı.Yerine Mert Çetin ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.84.dakikada Kasımpaşa’da Fabiano sarı kart gördü.90.dakikada A.Demirspor skoru Younes Belhanda ile 5-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde Kasımpaşa’yı 5 -0 yendi.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 51 yaparken, Kasımpaşa 32 puanda kaldı.

Tablo:TFF