A.Demirspor, Konyaspor puanları paylaştı...A.Demirspor 1 - Konyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Adana Demirspor evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.Karşılaşmanın 22. dakikasında Konyaspor Mame Biram Diouf ile 1-0 öne geçti.25. dakikada Konyaspor’da Soner Dikmen sarı kart gördü.32. dakikada A.Demirspor Babajide Akintola ile skoru 1-1 yaptı.37. dakikada Konyaspor’da Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde İbrahim Sehiç hakeme itirazdan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Soner Dikmen ve Endri Çekiçi yerini Oğulcan Ülgün ve Bruno Paz’a bıraktı.60. dakikada Konyaspor’da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.63. dakikada A.Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.64. dakikada A.Demirspor’da Babajide Akintola yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı.66. dakikada Konyaspor’da Mame Biram Diouf yerini Muhammet Demir’e bıraktı.74. dakikada A.Demirspor’da Yaroslav Rakitskiy ve Emre Akbaba oyundan çıktı.Yerine Semih Güler ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.77. dakikada Konyaspor’da Bruno Paz hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü.

83. Dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru ve Benjamin Stambouli oyundan çıktılar.Yerine Gökhan İnler ve Britt Assombalonga oyuna girdiler.89. dakikada Konyaspor'da Konrad Michalak yerini Robert Muric oyuna girdi.90+8. dakikada Konyaspor'da Robert Muric sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 22 yaparken, Konyaspor puanını 19 yaptı.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Yaroslav Rakitskiy, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Konyaspor:Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Konrad Michalak, Zymer Bytyqi,Mame Biram Diouf

Teknik Direktör:İlhan Palut

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF