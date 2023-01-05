A.Demirspor’dan yarım düzine gol….A.Demirspor 6- İstanbulspor 0

Spor Toto 17. hafta maçında Adana Demirspor evinde İstanbulspor’u 6-0 yendi.5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Ergin Gözütok hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 26.dakikasında İstanbulspor’da Oakn Erdoğan sarı kart gördü.29. dakikada A.Demirspor, Younes Belhanda’nın penaltı golü ile 1-0 öne geçti.43. dakikada A.Demirspor’da Younes Belhanda sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı A.Demirspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada A.Demirspor Yusuf Sarı ile skoru 2-0 yaptı.55. dakikada A.Demirspor, Henry Onyekuru ile 3-0 öne geçti.60. dakikada İstanbulspor’da Michael Logo, Emir Kaan Gültekin ve Okan Erdoğan oyundan çıktılar.Yerine Oğuzhan Berber, Jetmir Topalli ve Mehmet Yeşil oyuna girdiler.

65. Dakikada İstanbulspor’da David Jensen sarı kart gördü.65. dakikada A.Demirspor, Badou Ndiaye ile skoru 4-0 yaptı.68. dakikada A.Demirspor’da Fredrik Gulbrandsen, Kevin Rodrigues ve Badou Ndiaye oyundan çıktı.Yerine Emre Akbaba, Abdurrahim Dursun ve Benjamin Stambouli oyuna girdiler.

74. Dakikada İstanbulspor’da Muammer Sarıkaya oyundan çıktı.Yerine Aşdin Cajic oyuna girdi.79. dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı ve Younes Belhanda oyundan çıktılar.Yerine Gökhan Töre ve Birkir Bjamason oyuna girdiler.79. dakikada A.Demirspor Henry Onyekuru ile skoru 5-0 yaptı.

82. dakikada A.Demirspor Gökhan Töre ile 6-0 öne geçti.83. dakikada İstanbulspor’da Eduard Rroca sarı kart gördü.86. dakikada İstanbulspor’da Duhan Aksu oyundan çıktı.Yerine Ali Yaşar oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor evinde istanbulspor’u 6-0 yendi.

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Semih Güler, Jovan Manev, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Kevin Rodrigues, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

İstanbulspor:David Jensen, Duhan Aksu, Demeaco Duhaney, Okan Erdogan, Michael Ologo, Eduard Rroca, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, İbrahim Yılmaz, Emir Kaan Gültekin, Valon Ethemi

Teknik Direktör:Fatih Tekke

Süper Lig 17.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 17.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18.Hafta Maç Ptogramı;

Tablolar:TFF