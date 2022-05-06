A.Hatayspor 1 -Trabzonspor 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. hafta açılış maçında Lider Trabzonspor deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 29. dakikada A.Hatayspor'da erken oyuncu değşikliği oldu.Isaac Sackey oyundan çıktı.Yerine Fatih Kurucuk oyuna girdi.32. dakikada A.Hatayspor'da Onur Ergün sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Trabzonspor, Jean Kouassi, Yusuf Erdoğan ve Murat Cem Akpınar yerine, Andreas Cornelius, Edin Visca ve Abdülkadir Ömür oyuna girdiler.Aynı şekilde Atakaç Hatayspor'da Onur Ergün yerine Yassine Benzia oyuna girdi.48. dakikada Trabzonspor, Jorge Djaniny golü ile 1-0 öne geçti.64. dakikada A.Hatayspor'da Ayoub El Kaabi oyundan çıkarken, Mame Biram Diouf oyuna girdi.72. dakikada Trabzonspor'da tek golün sahibi Jorge Djaniny oyundan çıkarken, Anthony Nwakaeme oyuna dahil oldu.76. dakikada Atakaş Hatayspor'da Bertuğ Özgür Yıldırım ve Saba Lobjanidze oyundan çıkarken, Muhammed Mert ve Mahmoud Kahraba oyuna girdiler.80. dakikada Trabzonspor'da Berat Özdemir oyundan çıkarken, Dorukhan Toköz oyuna gird.90+4.dakikada Atakaş Hatayspor, Mame Biram Diouf ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldılar.

Hatayspor : Munir, Sadık, Isaac, Burak, Adekugbe, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF