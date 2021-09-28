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Ajax 2 - Beşiktaş 0

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ikici maçında Ajax'a  deplasmanda 2-0 yenildi. 

28 Eylül 2021 Salı 21:17
Ajax 2 - Beşiktaş 0

Ajax 2 - Beşiktaş 0

   UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ikici maçında Ajax'a  deplasmanda 2-0 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçındaa Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Beşiktaş bu maça 12 eksikle çıktı.Karşılaşmanın 17. dakikasında Ajax, Steven Berghuis ile 1-0 öne geçti.43. dakşikada Ajax, Sebastien Haller ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Ajax'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş iki değişiklik ile oy8na başladı.Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan oyundan çıktılar.Yerine Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup girdiler.71. dakikada Ajax'ta Antony oyundan çıkarken, David Neres oyuna girdi.72. dakikada Ajax'ta Steven Berghuis oyundan çıktı.Yerine Davy Klaassen oyuna dahil oldu.73. dakikada beşiktaş'ta Umut Meraş oyundan çıkarken, Berkay Vardar oyuna girdi. 75. dakikada Beşiktaş'ta Can Bozdogan sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ajax karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Ajax grubunda punadığı iki maçtan da galip ayrılarak  6 puana çıkarken, Beşiktaş oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrılarak 0 puanda kaldı.

Ajax:Remko Pasveer, Jurrien Timber, Edson Alvarez, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, Steven Berghuis, Antony, Sebastien Haller 

Teknik Direktör:Erik ten Hag

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Josef de Souza, Salih Uçan, Can Bozdogan, Michy Batshuayi, Kenan Karaman  

Teknik Direktör:Sergen Yalçın  

Son Güncelleme: 28.09.2021 21:22
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAjax
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