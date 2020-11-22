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Akdeniz derbisi Alanyaspor'un I Antalyaspor 0-A.Alanyaspor 2

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

22 Kasım 2020 Pazar 20:54
Akdeniz derbisi Alanyaspor'un I Antalyaspor 0-A.Alanyaspor 2

Akdeniz derbisi Alanyaspor'un I Antalyaspor 0-A.Alanyaspor 2

   Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.Antalya derbisine yeni hocası Ersun Yanal ile çıkan Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında Salih Uçan’ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

   Karşılaşmanın 67. dakikasında Hakan Özmert’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Antalyaspor’a son darbe 84. dakikada geldi.

   Ligde henüz mağlubiyet görmeyen Aytemiz Alanyaspor, 84. dakikada Berkan Kutlu’nun attığı golle galibiyeti garantiledi ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla 20 puana ulaşan Alanyaspor, bir maçı eksik olmasına rağmen Fenerbahçe’nin önüne geçerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

    9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti ise altı maça çıkmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporAntalyaspor
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