Akdeniz derbisi Alanyaspor'un I Antalyaspor 0-A.Alanyaspor 2
Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenerek averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.Antalya derbisine yeni hocası Ersun Yanal ile çıkan Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında Salih Uçan’ın attığı golle 1-0 geriye düştü.
Ligde henüz mağlubiyet görmeyen Aytemiz Alanyaspor, 84. dakikada Berkan Kutlu’nun attığı golle galibiyeti garantiledi ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla 20 puana ulaşan Alanyaspor, bir maçı eksik olmasına rağmen Fenerbahçe’nin önüne geçerek liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti ise altı maça çıkmış oldu.