Aksigorta’dan kadın sporculara destek



Aksigorta, KASIDER iş birliği ile Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Türkiye’yi temsil ederek madalya kazanan başarılı sporcu ve antrenörlerini, Macaristan’da gerçekleşen Dünya Kulüpler Kupası’nda destekledi.



Sabancı Holding iştiraki Aksigorta sponsorluğunda ve KASIDER desteği ile İTÜ GVO Spor Kulübü sporcuları, Dünya Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Macaristan / Eger şehrinde 21-24 Şubat 2020 Tarihleri arasında düzenlenen Dünya Kulüpler Kupasında Türkiye’yi temsil etti.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübünün, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Türkiye’yi ve İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübünü temsil eden sporcular 1.500 metre Dünya Gençler Şampiyonu Ayşe Ceren Yeşilbaş ve 50 metre Dip ve 50 metre Bayrak Dünya Gençler İkincisi Beril Ülker ve Milli Takım Antrenörleri Alper Erkmen ve Eşref Ayvaz; Dünya Kulüpler Kupası’nda, Aksigorta sponsorluğunda Türkiye’ye adına yarıştı.