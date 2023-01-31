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Alanyaspor 0 - DG Sivasspor 3

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Alanyaspor evinde DG Sivasspor’a 3-0 yenildi.

31 Ocak 2023 Salı 19:08
Alanyaspor 0 - DG Sivasspor 3

Alanyaspor 0 - DG Sivasspor 3

   Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Alanyaspor evinde DG Sivasspor’a 3-0 yenildi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yiğit Arslan, Samet Çavuş ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 32. Dakikasında DG Sivasspor, Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.45. dakikada DG Sivasspor Mustapha Yatabare ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 DG Sivasspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. Dakikada Max Gradel ile 3-0 öne geçti.52. dakikada Alanyaspor’da Joher Rassoul sarı kart gördü.55. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.

   56. Dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu, Joher Rassoul ve Pedro Pereira oyundan çıktılar.Yerine Ivan Cavaleiro, Fatih Aksoy ve Yusuf Özdemir oyuna girdiler.62. dakikada DG Sivasspor’da Mustapha Yatabare oyundan çıktı.Yerine Jordy Calcedo oyuna girdi.

   69. Dakikada Alanyaspor’da Zinedine Ferhat ve Idrissa Doumbia oyundan çıktılar.Yerine Daniel Candelas ve Arnaud Lusamba oyuna girdiler.

   74. Dakikada DG Sivasspor’da Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt oyundan çıktılar.Yerine Robin Yalçın ve Sami Saiz oyuna girdiler.76. dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın sarı kart gördü.

   86. Dakikada DG Sivasspor’da Max Gradel oyundan çıktı.Yerine Ziya Erdal oyuna girdi.90+5. dakikada Isaac Cofie sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor deplasmanda Alanyaspor’u 3-0 yendi.

Sarı Kartlar:

Alanyaspor:Joher Rassoul(52.dk.), Idrissa Doumbia (55.dk.)

DG Sivasspor:Robin Yalçın (76. dk.), Isaac Cofie (90.dk.)

Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporDG Sivasspor
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