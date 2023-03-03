Alanyaspor 1 - Başakşehir FK 0

Spor Toto Süper Lig 24.hafta açılış maçında Alanyaspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral ve Furkan Ürün jakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada Alanyaspor, Efkan Bekiroğlu ile 1-0 öne geçti.58.dakikada Başakşehir FK’de Stefano Okaka, Serdar Gürler ve Eden Karzev oyundan çıktılar.Yerine Joao Figueiredo, Adnan januzaj ve Danijel Aleksic oyuna girdiler.

59.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima sarı kart gördü.69.dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.74.dakikada Alanyaspor’da Arnaud Lusamba, Efkan Bekiroğlu yerine oyuna girdi.75.dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç sarı kart gördü.

81.dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan ve Ivan Cavaleiro oyundan çıktılar.Yerine Efthimis Koulouris ve Zinedine Ferhat oyuna girdiler.83.dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir oyundan çıktı.Yerine Sure Balkovec oyuna girdi.

83.dakikada Başakşehir FK’de Lucas Lima ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Philippe Paulin Keny oyuna girdiler.86.dakikada Alanyaspor’da Fatih Aksoy oyundan çıktı.Yerine Daniel Candelas oyuna girdi.90.dakikada Alanyaspor’da Runar Runarsson sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Başakşehir FK’nü 1-0 yendi.Bu sonu.la Alanyaspor puanını 28 yaparken, Başakşehir FK 40 puanda kaldı.

Süper Lig 24. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 24. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 25. Hafta Maç Programı;

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