Alanyaspor 1 - Galatasaray 4
Spor Toto Süper Lig 30.Hafta maçında Galatasaray deplasmanda, Alanyaspor’u 4-1 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.
Karşlılaşmanın 14.dakikasında Galatasaray, Abdülkerim Bardlçı ile 1-0 öne geçti.17.dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca’nın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.31.dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir sarı kart gördü.42.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Mauro Icardi yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.48.dakikada Galatasaray Dries Mertens ile skoru 3-1 yaptı.55.dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.61.dakikada Alanyaspor’da Joher Rassoul ve Ivan Cavaleiro oyundan çıktılar.Yerine Efkan Bekiroğlu ve Zinedine Ferhat oyuna girdiler.63.dakikada Galatasaray, Milot Rashica ile skoru 4-1 yaptı.
82.dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.84.dakikada Alanyaspor'da Pedro Pereira sarı kart gördü.90+1. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 69 yaparken, Alanyaspor 32 puanda kaldı.
Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF