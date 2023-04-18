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Alanyaspor 1 - Galatasaray 4

Spor Toto Süper Lig 30.Hafta maçında Galatasaray deplasmanda, Alanyaspor’u  4-1 yendi.

18 Nisan 2023 Salı 22:21
Alanyaspor 1 - Galatasaray 4

Alanyaspor 1 - Galatasaray 4

   Spor Toto Süper Lig 30.Hafta maçında Galatasaray deplasmanda, Alanyaspor’u  4-1 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.

   Karşlılaşmanın 14.dakikasında Galatasaray, Abdülkerim Bardlçı ile 1-0 öne geçti.17.dakikada Alanyaspor, Efecan Karaca’nın penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.31.dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir sarı kart gördü.42.dakikada Galatasaray Mauro Icardi ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Mauro Icardi yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.48.dakikada Galatasaray Dries Mertens ile skoru 3-1 yaptı.55.dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.61.dakikada Alanyaspor’da Joher Rassoul ve Ivan Cavaleiro oyundan çıktılar.Yerine Efkan Bekiroğlu ve Zinedine Ferhat oyuna girdiler.63.dakikada Galatasaray, Milot Rashica ile skoru 4-1 yaptı.

   65.dakikada Galatasaray’da Dries Mertans yerini Nicolo Zaniolo’ya bıraktı.74.dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir yerini Furkan Bayır’a bıraktı.Galatasaray’da ise Milot Rashica ve Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Yunus Akgün ve Fredrik Midsjo oyuna girdiler.75.dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia yerini Jure Balkovec’e bıraktı.80.dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı.

   82.dakikada Alanyaspor'da Efecan Karaca yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.84.dakikada Alanyaspor'da Pedro Pereira sarı kart gördü.90+1. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

  Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’u 4-1 yendi.Bu sonuçla Galatasaray puanını 69 yaparken, Alanyaspor 32 puanda kaldı.

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 18.04.2023 22:37
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGalatasaray
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