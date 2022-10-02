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Alanyaspor 1 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 8. Hafta maçında Alanyaspor evinde Giresunsporla 1-1 berabere kaldı.

02 Ekim 2022 Pazar 16:40
Alanyaspor 1 - Giresunspor 1

Alanyaspor 1 - Giresunspor 1

   Spor Toto Süper Lig 8. Hafta maçında Alanyaspor evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı.Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay ve Mehmet Sali hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Giresunspor’da Serginho kırmızı kartla oyun dışında kaldı.21. dakikada Alanyaspor’da Oussama Targhalline sarı kart gördü.27. dakikada Giresunspor’da Ramon Arias sarı kart gördü.29. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş sarı kart gördü.33. dakikada Alanyaspor’da Joher Rassoul oyundan çıktı.Yerine Oğuz Aydın oyuna girdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor’da Umut Güneş ve Oussama Targhalline, yerine Daniel Candelas ve Leroy Fer oyuna girdi.61. dakikada Giresunspor’da Rijad Bajic ve Murat Cem Akpınar oyundan çıktı.Yerine Brandley Kuwas ve Robert Andreas Mejla Navarrete oyuna girdi.62. dakikada Alanyaspor’da Pedro Pereira oyundan çıkarken, yerine Efkan Beliroğlu oyuna girdi.65. dakikada Giresunspor Görkem Sağlam’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.71. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia oyundan çıkarken, yerine Wilson Eduardo oyuna girdi.

   72. dakikada Giresunspor’da Borja Sainz Eguskiza oyundan çıktı.Yerine Rahmetullah Berişbek ouna girdi.72. dakikada Alanyaspor’da leroy Fer sarı kart gördü.79. dakikada Alanyaspor’da Fatih Aksoy sarı kart gördü.79. dakikada Giresunspor’da Alexis Perez sarı kart gördü.81. dakikada Alanyaspor Jure Balkovec ile skoru 1-1 yaptı.86. dakikada Giresunspor’da Görkem Sağlam ve Jorman Campuzano oyundan çıktılar.Yerine Oğulcan Çağlayan ve Senghor Faustin oyuna girdiler.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Alanyaspor puanını 9 yaparken, Giresunspor 8 puana çıktı.

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Joher Rassoul, Jure Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Oussama Targhalline, Pedro Pereira, Idrissa Doumbia, Ahmed Hassan    

Giresunspor:Onurcan Piri, Alper Uludağ, Ramon Arias,Alexis Perez, Hayrullah Bilazer, Borja Sainz Eguskiza, Murat Cem Akpınar, Görkem Sağlam, Jorman Campuzano, Rijad Bajic,mSerginho    

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 02.10.2022 17:07
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGiresunspor
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