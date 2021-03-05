Alanyaspor 1- Göztepe 1

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor,evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısında 44. dakikada Fatih Aksoy'un kendi kalesine attığı golle Göztepe 1-0 öne geçti.İlk yarı Göztepe'nin 1-0 galbiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor, 54. dakikada Tzavelas ile karşılaşmada durumu 1-1 yaptı.Kalan dakikalarda iki takım da gol atma becerisi gösteremeyince mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Alanyaspor’un ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıkarken, Göztepe yenilmezlik serisini dört maça taşıdı.

Alanyaspor, bu beraberlikle puanını 43’e, Göztepe ise 36’ya yükseltti.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Manolis Siopis, Davidson (Efecan Karaca dk. 75), Damian Kadzior, Berkan Kutlu, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 82)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Alpaslan Öztürk, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dzenan Burekovic, Fousseni Diabate (Marko Mihojevic dk. 90+1), Cherif Ndiaye, Obinna Nwobodo (Cristian Titi dk. 90+6), Halil Akbunar (Lamine Gassama dk. 90+6), Soner Aydoğdu, Brown Ideye (Adis Jahovic dk. 46)

Yedekler: Balazs Megyeri, Kerim Alıcı, Peter Zulj, Anderson Esiti, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Fatih (dk. 44 k.k.) (Göztepe), Giorgos Tzavellas (dk. 54) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Brown Ideye, Adis Jahovic (Göztepe), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)