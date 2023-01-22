Alanyaspor 2 - F.Karagümrük 2
Spor Toto 20. Hafta maçında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Burak Pekkan, Mustafa Sönmez ve Özgür Erdem hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 6. Dakikasında Alanyaspor, Umut Güneş ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu oyundan çıktı.Yerine Ivan Cavalero oyuna girdi.59. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 1-1 yaptı.
76. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan ve Efecan Karaca oyundan çıktılar.Yerine Wilson Eduardo ve Oğuz Aydın oyuna girdiler.79. Dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile 2-1 öne geçti.83. dakikada Alanyaspor, Ivan Cavaleiro ile skoru 2-2 yaptı90+3. dakikada F.Karagümrük'te Burak Kapacak sarı kart gördü.90+4. dakikada F.Karagümrük'te Magomed Ozdoe, Fabio Borini ve Rayyan Baniya oyundan çıktılar.yerine Salih Dursun, Andrea Bertolacci ve Kerim Frei oyuna girdiler.90+6. dakikada Alanyaspor'da Jure Balkovec sarı kart gödü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF