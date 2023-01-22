Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alanyaspor 2 -  F.Karagümrük 2

Spor Toto 20. Hafta maçında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.

22 Ocak 2023 Pazar 17:47
Alanyaspor 2 -  F.Karagümrük 2

Alanyaspor 2 -  F.Karagümrük 2

   Spor Toto 20. Hafta maçında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Burak Pekkan, Mustafa Sönmez ve Özgür Erdem hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 6. Dakikasında Alanyaspor, Umut Güneş ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu oyundan çıktı.Yerine Ivan Cavalero oyuna girdi.59. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 1-1 yaptı.

   66. Dakikada Alanyaspor’da Arnaud Lusamba ve Zinedine Ferhat oyundan çıktılar.Yerine Idrissa Doumbia ve Daniel Candeias oyuna girdiler.73. Dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne ve Ebrima Colley oyundan çıktılar.Yerine Colin Kazım ve Burak Kapacak oyuna girdiler.

   76. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan ve Efecan Karaca oyundan çıktılar.Yerine Wilson Eduardo ve Oğuz Aydın oyuna girdiler.79. Dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile 2-1 öne geçti.83. dakikada Alanyaspor, Ivan Cavaleiro ile skoru 2-2 yaptı90+3. dakikada F.Karagümrük'te Burak Kapacak sarı kart gördü.90+4. dakikada F.Karagümrük'te Magomed Ozdoe, Fabio Borini ve Rayyan Baniya oyundan çıktılar.yerine Salih Dursun, Andrea Bertolacci ve Kerim Frei oyuna girdiler.90+6. dakikada Alanyaspor'da Jure Balkovec sarı kart gödü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
AlanyaspoFatih Karagümrük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor 0 - Beşiktaş 2
Kayserispor 0 - Beşiktaş 2
Gaziantep FK 1 - DG Sivasspor 2
Gaziantep FK 1 - DG Sivasspor 2
Galatasaray 2 - Antalyaspor 1
Galatasaray 2 - Antalyaspor 1
Kasımpaşa 1 - Başakşehir FK 3
Kasımpaşa 1 - Başakşehir FK 3
A.Demirspor 1 - Giresunspor 1
A.Demirspor 1 - Giresunspor 1
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
Trabzonspor uzatma dakikalarında turu geçti.
Trabzonspor uzatma dakikalarında turu geçti.
Beşiktaş kupaya veda etti
Beşiktaş kupaya veda etti
Gaziantep FK 1 - Fenerbahçe 2
Gaziantep FK 1 - Fenerbahçe 2
Haliç derbisinin galibi yok...Kasımpaşa 2 - F.Karagümrük 2
Haliç derbisinin galibi yok...Kasımpaşa 2 - F.Karagümrük 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim