Alanyaspor 2 - F.Karagümrük 2

Spor Toto 20. Hafta maçında Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Burak Pekkan, Mustafa Sönmez ve Özgür Erdem hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 6. Dakikasında Alanyaspor, Umut Güneş ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. Dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu oyundan çıktı.Yerine Ivan Cavalero oyuna girdi.59. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 1-1 yaptı.

66. Dakikada Alanyaspor’da Arnaud Lusamba ve Zinedine Ferhat oyundan çıktılar.Yerine Idrissa Doumbia ve Daniel Candeias oyuna girdiler.73. Dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne ve Ebrima Colley oyundan çıktılar.Yerine Colin Kazım ve Burak Kapacak oyuna girdiler.

76. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan ve Efecan Karaca oyundan çıktılar.Yerine Wilson Eduardo ve Oğuz Aydın oyuna girdiler.79. Dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile 2-1 öne geçti.83. dakikada Alanyaspor, Ivan Cavaleiro ile skoru 2-2 yaptı90+3. dakikada F.Karagümrük'te Burak Kapacak sarı kart gördü.90+4. dakikada F.Karagümrük'te Magomed Ozdoe, Fabio Borini ve Rayyan Baniya oyundan çıktılar.yerine Salih Dursun, Andrea Bertolacci ve Kerim Frei oyuna girdiler.90+6. dakikada Alanyaspor'da Jure Balkovec sarı kart gödü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF