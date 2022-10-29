Alanyaspor 2 - Gaziantep FK 0

Apor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Alanyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.Karşılaşmanın 21. Dakikasında Alanyaspor, Leroy Fer ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.44. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Alanyaspor Jure Balkovec ile skoru 2-0 yaptı. 62. Dakikada Gaziantep FK’de Arda Kızıldağ oyundan çıktı.Yerine Matej Hanousek oyuna girdi.70. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia oyundan çıktı.Yerine Arnaud Lusamba oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde gaziantep FK’de Lazar Markovic ve Furkan Soyalp oyundan çıktılar.Yerine Yomas Pekhart ve Onursal Babuscu oyuna girdiler.73. dakikada Gaziantep FK’de Alin Tosca sarı kart gördü.81. dakikada Alanyaspor’da Efecan karaca ve Ahmed hassan oyundan çıktılar.Yerine Ivan Cavaleiro ve Famara Diedhiou oyuna girdiler.84. dakikada gaziantep FK’de Angelo Sagal yerini Valmir Veliu’ya bıraktı.89. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer ve Zinedine Ferhat oyundan çıktılar.yeirne Oussama Targhalline ve Joker Rassoul oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Bu sonuçla Alanyaspor puanını 16 yaparken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı

Alanyaspor: Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Pedro Pereira, Idrissa Doumbia, Ahmed Hassan

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Joao Figueiredo

Teknik Direktör:Erol Bulut

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF