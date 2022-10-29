Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alanyaspor 2 - Gaziantep FK 0

29 Ekim 2022 Cumartesi 22:07
Alanyaspor 2 - Gaziantep FK 0

  Alanyaspor 2 - Gaziantep FK 0

   Apor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Alanyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.Karşılaşmanın 21. Dakikasında Alanyaspor, Leroy Fer ile 1-0 öne geçti.22. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia sarı kart gördü.44. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 53. dakikada Alanyaspor Jure Balkovec ile skoru 2-0 yaptı. 62. Dakikada Gaziantep FK’de Arda Kızıldağ oyundan çıktı.Yerine Matej Hanousek oyuna girdi.70. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumbia oyundan çıktı.Yerine Arnaud Lusamba oyuna girdi.Aynı dakikada içersinde gaziantep FK’de Lazar Markovic ve Furkan Soyalp oyundan çıktılar.Yerine Yomas Pekhart ve Onursal Babuscu oyuna girdiler.73. dakikada Gaziantep FK’de Alin Tosca sarı kart gördü.81. dakikada Alanyaspor’da Efecan karaca ve Ahmed hassan oyundan çıktılar.Yerine Ivan Cavaleiro ve Famara Diedhiou oyuna girdiler.84. dakikada gaziantep FK’de Angelo Sagal yerini Valmir Veliu’ya bıraktı.89. dakikada Alanyaspor’da Leroy Fer ve Zinedine Ferhat oyundan çıktılar.yeirne Oussama Targhalline ve Joker Rassoul oyuna girdiler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Gaziantep FK'nü 2-0 yendi.Bu sonuçla Alanyaspor puanını 16 yaparken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı

Alanyaspor:Runar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Zinedine Ferhat, Pedro Pereira, Idrissa Doumbia, Ahmed Hassan    

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Lazar Markovic, Joao Figueiredo    

Teknik Direktör:Erol Bulut

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Opet 13. Şampiyonlar Kupası'nın sahibi
Fenerbahçe Opet 13. Şampiyonlar Kupası'nın sahibi
Konyaspor 1 - Kasımpaşa 1
Konyaspor 1 - Kasımpaşa 1
City liderlik koltuğuna oturdu
City liderlik koltuğuna oturdu
Parkede Fenerbahçe tutulmuyor....Fenerbahçe Beko 88 - Anadolu Efes 79
Parkede Fenerbahçe tutulmuyor....Fenerbahçe Beko 88 - Anadolu Efes 79
Aslan derbi öncesi moral buldu...F.Karagümrük 0 - Galatasaray 2
Aslan derbi öncesi moral buldu...F.Karagümrük 0 - Galatasaray 2
Trabzonspor tur umudu son haftaya bıraktı...Kızılyıldız 2 - Trabzonspor 1   
Trabzonspor tur umudu son haftaya bıraktı...Kızılyıldız 2 - Trabzonspor 1   
Sivasspor 3 - CFR Cluj 0    
Sivasspor 3 - CFR Cluj 0    
Jorger Jesus "Bize karşı kazanmak kolay değil"   
Jorger Jesus "Bize karşı kazanmak kolay değil"   
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş...Fenerbahçe 3 - Rennes 3
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş...Fenerbahçe 3 - Rennes 3
Fiorentina 2 - Başakşehir FK 1
Fiorentina 2 - Başakşehir FK 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim