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Alanyaspor 2 Kayserispor 0

 Alanyaspor evinde Kayserispor’u 2-0 yendi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 20:35
Alanyaspor 2 Kayserispor 0

Alanyaspor 2 Kayserispor 0

   Alanyaspor evinde Kayserispor’u 2-0 yendi.Alanyaspor 21. dakikada müthiş bir gol fırsatı yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına Bakasetas ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Bareira kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Kayserispor kalecisi Silviu Lung topu müthiş bir şekilde çıkardı.30. dakikada Kayserispor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası gönderilen ortaya Miguel Lopez kafa vuruşunu gerçekleştirdi, top filelerle buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu görüldğ. Gol iptal edildi. 35. Dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Ceza sahası içi sol çaprazından Wilfried Kanga şutunu çekti ancak top direğin az farkla uzağından auta gitti.İlk yarının uzatmalarının 5. Dakikasında gol geldi. 45+5. dakikada Efecan Karaca verkaçla ceza sahası sağ çaprazından içeri girdi. Davidson'a yerden gönderdi. Davidson şutunu attı, Silviu Lung çıkardı ancak top Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro topu filelerle buluşturdu ve Alanyaspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Kayserispor atağında İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. 69. Dakikada Wilfried Kanga şutunu attı ancak Alanyaspor kalecisi Marafona direğin dibinden topu çıkarmayı başardı.77. dakikada Alanyaspor Bareiro'nun attığı golle durumu 2-0'a getirdi.Karşılaşma Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.   

  Bu durumda Alanyaspor 6 puana yükselirken, Kayserispor 3 puanda kaldı.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Fatih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir, Ackah, Anthony, Campanharo, Hasan, Muğdat, Kanga

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporKayserispor
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