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Alanyaspor 2- Malatyaspor 1

 Aytemiz Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

02 Şubat 2020 Pazar 18:03
Alanyaspor 2- Malatyaspor 1

Alanyaspor 2- Malatyaspor 1

   Aytemiz Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.Süper Lig 20. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından ligdeki galibiyet serisini sürdürmüş oldu. Malatyaspor ise galibiyet hasretini dört maça çıkardı.İki takımın da net pozisyonlar yakaladığı maçın 45+1. dakikasında Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçen Alanyaspor, soyunma odasına bu skorla önde girdi. İkinci yarının hemen başında 48. dakikada golcü oyuncusu Papiss Cisse ile penaltı vuruşundan ikinci golü bulan Alanyaspor, durumu 2-0’a getirdi.

   Kalan dakikalarda farkı azaltmak için çabalayan Malatyaspor, 60. dakikada N’sakala’nın kırmızı kart görmesiyle umutlandı. Rakibinin 10 kişi kalmasından faydalanmak isteyen konuk ekip 90+4’te Chebake ile aradığı golü buldu ve durumu 2-1 yaptı.Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor mücadeleyi bu skorla galip tamamladı ve ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

   Alanyaspor bu galibiyetle puanını 38 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporYeni Malatyaspor
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