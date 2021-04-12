Alanyaspor 3 - Denizlispor 2

Süper Lig 34. hafta amaçında Alanyaspor sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.Karşılaşmada 27. dakikada Denizlispor, Marvin Bakalorz ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk ekip Denizlispor'un galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Denizlispor, Veton Tusha ile durumu 2-0 yaptı.Alanyaspor 54. dakikada

Berkan Kutlu ile skoru 2-1 yaptı.68. dakikada Efkan Bekiroğlu ile Alanyaspor beraberliği yakaladı.88. dakikada Alanyaspor, Mustafa Pektemek ile karşılaşmada skoru 3-2 yaptı.Karşılaşma Alanyaspor'un 3-2 galibiyetiile sona erdi.

Bu sınuçla Alanyaspor puanını 52 yaparken, Denizlispor 26 puanda kaldı.35 hafta Alanyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynarken, Denizlispor evinde BB Erzurumspor ile ounayacak.

