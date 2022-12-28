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Alanyaspor 3 - Kayserispor 1

Spor Toto Süper Lig 16. Hafta Maçında Alanyaspor evinde Kayserispor’u 3-1 yendi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 19:12
Alanyaspor 3 - Kayserispor 1

Alanyaspor 3 - Kayserispor 1

   Spor Toto Süper Lig 16. Hafta Maçında Alanyaspor evinde Kayserispor’u 3-1 yendi.Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı, Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen ve osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 21. Dakikasında Alanyaspor Ahmed hassan ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah sarı kart gördü.32. dakikada Alanyaspor’da Yusuf Özdemir sarı kart gördü.36. dakikada Alanyaspor, Yusuf Özdemir ile skoru 2-0 yaptı.45.dakikada Alanyaspor’da Ivan Cavaleiro sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor’da Gustavo Campanharo yerini Ali Karimi’ye bıraktı.56. dakikada Alanyaspor’da Ivan Cavaleiro, Yusuf Özdemir ve Arnaud Lusamba oyundan çıktılar.yerine Oğuz Aydın, Pedro Pereira ve Efkan Bekiroğlu oyuna girdiler.59. dakikada Kayserispor Ali Karimi ile skoru 2-1 yaptı.

   61. Dakikada Kayserispor’da Lionel Carole sarı kart gördü.62. dakikada Kayserispor’da Ramazan Civelek yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.63. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan yerini Wilson Eduardo’ya bıraktı.

   72. Dakikada Alanyaspor Efecan Karacan’ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.76. dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan ve Mario Gavranovic oyundan çıktılar.yerine Carlos mane ve İlhan Parlak oyuna girdiler.78.dakikada Kayserispor’da Miguel Cordoso sarı kart gördü.80. dakikada Alanyaspor’da Runar Runarson sarı kart gördü. 84. Dakikada Alanyaspor’da Runar Runarsson sarı kart gördü.

   84. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candeias oyundan çıktı.Yerine Sure Balkovac oyuna girdi.86. dakikada Kayserispor’da Miguel Cardobo oyundan çıktı.Yerine Talha Sarıarslan oyuna girdi.90+7. Dakikada Kayserispor’da Ali karimi sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor evinde Kayserispor’u 3-1 yendi.  

AlanyasporRunar Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Leroy Fer, Yusuf Özdemir, Arnaud Lusamba, Ivan Cavaleiro, Daniel Candeias, Ahmed Hassan 

Teknik Direktör:Francesso Farioli

Kayserispor:Bilal Bayazit , Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic 

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 17. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 28.12.2022 19:18
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporKayserispor
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