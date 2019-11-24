Alanyaspor evinde kayıp: Alanyaspor 0 - Göztepe 1

Alanyaspor evinde Göztepe'ye yenildi.Göztepe, zorlu Alanyaspor deplasmanından üç puanla döndü. Ceza sahası dışından atılan muhteşem bir golle galip gelen Göztepe, alt sıralardan uzaklaştı. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğundan inan Alanyaspor, ligde üst üste dördüncü maçında da üç puan alamadan ayrıldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Castro’nun ceza sahası dışından attığı muhteşem golle üç puana uzanan Göztepe, çıkışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta liderliği Sivasspor’a kaptıran Alanyaspor’un düşüşü ise devam etti.

Bundan önceki deplasmanda maçında Trabzonspor’u deviren Göztepe, benzer bir sürprize Alanya’da da imza attı. Son haftalarda çıkışa geçen İzmir ekibi, düşme hattından hızla uzaklaştı. Sahasında Göztepe’ye mağlup olan Alanyaspor, ligde üst üste iki maçından da puansız ayrılırken, galibiyet hasretini dört maça çıkardı. Geçtiğimiz hafta liderliği bırakan Alanyaspor, ligde 6. sıraya kadar geriledi.

İki takımın da etkisiz bir oyun ortaya koyduğu mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarıda rakibinin ataklarında kalesini gole kapatan Göztepe, 68. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderen Castro, Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda Alanyaspor’un gol bulmasına Beto’nun kurtarışları sayesinde izin vermeyen Göztepe, zorlu deplasmandan kritik bir üç puanla döndü.

Bu galibiyetle puanını 16 yapan Göztepe, ligde 9. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Alanyaspor ise 6. sıraya geriledi.

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