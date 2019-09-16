Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102590
ALTIN
275.955
DOLAR
5.7165
STERLİN
7.1186
EURO
6.2917

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi

   Lider Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi

   Lider Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:51
Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi

   Lider Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdüAlanyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Ev sahibi Alanyaspor sürpriz bir galibiyete imza attı ve 3-1 kazanarak 4'te 4 yaptı. Haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri 12 puana yükseldi ve zirveyi korudu. Fenerbahçe ise 7 puanda kalırken karşılaşmada gole sebep olan savunma hataları dikkat çekti. Kanarya'nın ligde ilk kez yenildiği maça Papiss Cisse iki golle damga vurdu..Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile  39.dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçti. 45+3'te Cisse ile skor 1-1'e geldi. İkinci yarının başında Jailson'un büyük hatasında 46'da Cisse ile skor 2-1'e geldi! Fenerbahçe savunmasından bir hata daha! Fernandes 62'de skoru 3-1'e getirdi.

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

YEDEKLER: Eray, Tzavellas, Kaan, Onur, Salih, Umut, Musa, Tayfur, Campos, Bammou

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

(Sözcü)

Son Güncelleme: 16.09.2019 21:59
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor deplasmanda kazandı 
Konyaspor deplasmanda kazandı 
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Trabzonspor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı
Ç.Rizespor evinde Göztepe ile puanları paylaştı
Ç.Rizespor evinde Göztepe ile puanları paylaştı
Ankaragücü evinde farklı kaybetti
Ankaragücü evinde farklı kaybetti
Beşiktaş Gaziantep'te çöktü
Beşiktaş Gaziantep'te çöktü
Başakşehir evinde kayıp
Başakşehir evinde kayıp
Galatasaray tek golle 3 puanı aldı
Galatasaray tek golle 3 puanı aldı
Moldova'da 3 puan mücadelesi | Moldova 0 - Türkiye 4
Moldova'da 3 puan mücadelesi | Moldova 0 - Türkiye 4

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort