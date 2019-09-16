Alanyaspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi

Lider Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdüAlanyaspor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Ev sahibi Alanyaspor sürpriz bir galibiyete imza attı ve 3-1 kazanarak 4'te 4 yaptı. Haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri 12 puana yükseldi ve zirveyi korudu. Fenerbahçe ise 7 puanda kalırken karşılaşmada gole sebep olan savunma hataları dikkat çekti. Kanarya'nın ligde ilk kez yenildiği maça Papiss Cisse iki golle damga vurdu..Fenerbahçe Tolga Ciğerci ile 39.dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçti. 45+3'te Cisse ile skor 1-1'e geldi. İkinci yarının başında Jailson'un büyük hatasında 46'da Cisse ile skor 2-1'e geldi! Fenerbahçe savunmasından bir hata daha! Fernandes 62'de skoru 3-1'e getirdi.

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

YEDEKLER: Eray, Tzavellas, Kaan, Onur, Salih, Umut, Musa, Tayfur, Campos, Bammou

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper, Murat, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

(Sözcü)