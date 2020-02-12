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Alanyaspor, Galatasaray'ı kupadan eledi

Galatasaray 2-0 kaybettiği maçın rövanşında evinde Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupadan elendi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:29
Alanyaspor, Galatasaray'ı kupadan eledi

Alanyaspor, Galatasaray'ı kupadan eledi

   Galatasaray 2-0 kaybettiği maçın rövanşında evinde Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen kupadan elendi.Maçın henüz 10. dakikasında Ömer Bayram'ın ortasına arka direkte iyi hareketlenen Emre Akbaba, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getiren isim oldu.Erken gelen golle geri dönüş için umutlanan sarı kırmızılılar, 31. dakikada Bammou'nun attığı golle yıkıldı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ceygun Gülselam'ın pasına iyi hareketlenen Bammou, penaltı notkası üzerinden yaptığı tek vuruşla skoru 1-1'e getirdi.Bu golden 1 dakika sonra Jean Michael Seri ile yeniden öne geçen Galatasaray, ofsayta takıldı. Ofsayt pozisyonundaki Adem Büyük'ün kaleci Marafona'nın hareket açısında olması nedeniyle gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci Yarı

   İkinci yarıda oyuna giren Henry Onyekuru, Galatasaray'ın hücum gücüne hareketlilik katarken Nijeryalı oyuncu 49. dakikada direğe takıldı. Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerine çıkardığı pasa direkt vuruşunu yapan Onyekuru'nun şutu direkten dönerken Emre Akbaba tamamlamak istedi ama top kaleci Marafona'da kaldı.Dakikalar 55'i gösterdiğinde Alanyaspor forveti Bammou'dan Galatasaray'ı umutlandıran hata geldi. Ceza sahası içinde topa elle değen Bammou penaltıya sebep olurken Adem Büyük vuruşu gole çevirerek skoru 2-1 yaptı.İkinci yarıda oyunu Alanyaspor yarı sahasına yıkan sarı kırmızılılar 85. dakikada Adem Büyük ile bir gol daha buldu. Sağ kanattan Belhanda'nın yaptığı ortaya arka direkte kayarak vuruşunu yapan Adem Büyük, durumu 3-1 yapan isim oldu ve son dakikalara büyük bir heyecanla girildi.Dakika 90+1'de kontra atağa çıkan Alanyaspor, kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi. Efecan Karaca'nın indirdiği topa penaltı noktası üzerinde Bakasetas vurdu ancak Fernando Muslera çizgi üzerinde müthiş tokatlayarak net bir gole engel oldu.

   Maçın sonuna 8 dakika uzatma verilirken kalan dakikalarda sarı kırmızılı ekip aradığı golü bulamayınca 3-1'lik galibiyete rağmen Alanyaspor tur atlayan taraf oldu. Galatasaray bir gol daha bulabilseydi yarı final biletini kapacaktı ancak çabaları sonuçsuz kaldı.Öte yandan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Mariano 90+5'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için takımını 10 kişi bıraktı.

   Alanyaspor yarı finalde, Antalyaspor-Sivasspor eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAlanyaspor
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