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Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanş maçında Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen kupadan elendi. 

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:40
Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi

Alanyaspor, Kasımpaşa'yı kupadan eledi

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanş maçında Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Alanyaspor'u 3-2 yenmesine rağmen kupadan elendi. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Alanyaspor, rakibine rövanşta yenilmesine rağmen çeyrek final biletini kaptı. Akdeniz temsilcisine turu getiren golü 90+6’da Djalma Campos kaydetti.Kasımpaşa 27’de Aytaç Kara’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 39’da İlhan Depe ile durumu 2-0 yaparken büyük avantaj elde etti. Ancak Alanyaspor ilk yarını son dakikasında kazandığı penaltıda Bakasetas ile skoru 2-1’e getirerek avantajı tekrardan eline aldı.

   Kasımpaşa maçı uzatmalara götürmek için yüklendiği dakikalarda serbest vuruştan gelen ortaya iyi yükselen Aytaç Kara’nın golüyle 87’de durumu 3-1 getirdi. VAR kontrolünden sonra sayılan gol, maçın uzatmalara gitmesi demek ki ancak son sözü Alanyaspor söyledi!Oyuna ikinci yarının başında giren Djalma Campos, 90+6’da Cisse’nin pasında topu sol kanatta kontrol etti. Arka direkteki arkadaşına orta yapmak isteyen hücum oyuncusunun vuruşu kaleye doğru giderek kaleci Fatih’i çaresiz bıraktı ve Kasımpaşa’nın uzatma hayalini yıkarak Alanyaspor’u Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale taşıdı.

   Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları 24 Ocak Cuma günü çekilecek.

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporKasımpaşaZiraat Türkiye Kupası
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