Alanyaspor, Kasımpaşa’yı 2-0 yendi

Süper Lig 6. Hafta maçında Alanyaspor evinde Kasımpaşa’yı 2-0 yendi. Karşılaşmanın 32. Dakikasında Kasımpaşa’da Michal Travnik sarı kart gördü.42. dakikada Alanyaspor’da Fatih Aksoy sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına Alanyaspor golle başladı.54. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca’nın golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.59. dakikada Kasımpaşa’da Loret Sadiku sarı kart gördü.67. dakikada Alanyaspor’da Famara Diedhiou oyundan çıkarken yerine Khouma Babacar oyuna dahil oldu.73. dakikada Kasımpaşa’da Yusuf Erdoğan sarı kart gördü.77. dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca ve Juarfran oyundan çıktılar.Yerine Daniel Candeias ve Tayfur Bingöl oyuna girdiler.83. dakikada Alanyaspor, Davidson ile skoru 2-0 yaptı.87. dakikada Alanyaspor'da Fatih Aksoy ve. Emre Akbaba yerini Joac Novais ve Efkan Bekiroğlu oyuna girdiler.90. dakikada Kasımpaşa'da Michal Travnik oyundan çıkarken, Ahmet Ergin oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Alanyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Alanyaspor:Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunoviç, Fatih Aksoy, Juarfan, Cristian Boria, Umut Güneş, Efecan Karaca, Chidozie Awaziem, Emre Akbaba, Davidson, Famara Diedhiou

Teknik Direktör:Bülent Korkmaz

Kasımpaşa:Ertuğrul Sağlam, Jeffrey Bruma, Tarkan Serbest, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Loret Sadiku, Michal Travnik, Yusuf Erdoğan, Valentin Eysseric, Umut Bozok

Teknik Direktör:Cihat Arslan

Bu sonuçla Alanyaspor 12 puana ulaşırken, Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

Alanyaspor ve Kasımpaşa’nın 7. Hafta Maç Programı;

27.09.2021 Pazartesi Saat 20.00 Trabzonspor-Alanyaspor

27.09.2021 Pazartesi Saat 20.00 Kasımpaşa-Konyaspor

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