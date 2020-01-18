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Alanyaspor, Kayserispor'u farklı yendi

 Alanyaspor evinde Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 19:49
Alanyaspor, Kayserispor'u farklı yendi

Alanyaspor, Kayserispor'u farklı yendi

   Alanyaspor evinde Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yendi.Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın ortasında Bakasetas'ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

47.dakikada KIRMIZI KART! VAR incelemesi sonrası Kvrzic, Salih Uçan’a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

59. dakikada Papiss Cisse’nin ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutu filelere gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan Efecan'ın pasında topla buluşan Siopis'in şutunda Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

84. dakikada sağ kanattan Djalma Campos'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

87. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

90+2. dakikada defansın hatasında araya giren Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-1

Aytemiz Alanyaspor: Marafona , Baiano  (Onur dk. 68 ), Caulker, Tzavellas, N’Sakala, Salih  (Ceyhun Gülselam dk. 78 ), Siopis, Efecan, Djalma Campos, Bakasetas (Fernandes dk. 68 ), Papiss Cisse 

Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Rienstra, Mert Kula, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin  (Henrique dk. 65 ), Enver Cenk ,(Emre Demir dk. 80 ), Mario Situm, Aksel (Gustavo Campanharo dk. 65 ), Muris Mesanovic

Goller: Tzavellas (dk. 38), Bakasetas (dk. 59), Papiss Cisse (dk. 62), Fernandes (dk. 84 ve 90+2) (Aytemiz Alanyspor), Henrique (dk. 87) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Hasan Hüseyin, Djedje (Kayserispor)

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporKayserispor
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