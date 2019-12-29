Alanyaspor son dakikada güldü

Alanyaspor Konyaspor'u son dakikada attığı golle yendi.Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım son dakika golüyle 2-1 kazanarak 3 puanı kaptı.

Ligin devre arasına 9 maçlık galibiyet hasretini bitirip girmek isteyen Konyaspor, 8. dakikada Erdon Daci’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 35’i gösterdiğinde Alanyaspor’un beraberlik golü geldi. Papiss Cisse köşe vuruşunda arka direkt iyi yer tutarak Caulker’den seken topu tamamlayıp durumu 1-1’e getirdi.

Sezona iyi başlangıç yapan Erol Bulut’un öğrencileri devre arasına moralli girmek için Konyaspor kalesine yüklendi. Beklenen gol ise 90+5’te geldi.

Alanyaspor’un golcüsü Cisse yine sahneye çıkarak topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirip 3 puanı takımına getirdi.

Bu sonuçlar Alanyaspor ligin ilk yarısını 29 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada, Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada tamamladı.

Aykut Kocaman yönetimindeki yeşil-beyazlılar 10 haftadır kazanamazken, son galibiyetlerini 7. haftadaki 4-1’lik Kasımpaşa maçıyla aldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 55 Siopis), Campos, Bakasetas (Dk. 69 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Cisse

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson (Dk. 85 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 77 Mücahit Can Akçay), Daci (Dk. 90 Ali Yaşar)

Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 ve Dk. 90+4 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Serkan Kırıntılı, Dk. 67 Selim Ay, Dk. 75 Ali Turan, Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

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