Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alanyaspor, Trabzonspor puanları paylaştı I Aytemiz Alanyaspor 1- Trabzonspor 1

 Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 17:29
Alanyaspor, Trabzonspor puanları paylaştı I Aytemiz Alanyaspor 1- Trabzonspor 1

Alanyaspor, Trabzonspor puanları paylaştı I Aytemiz Alanyaspor 1- Trabzonspor 1

   Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin yenilgisiz iki takımından birisi olan Akdeniz temsilcisi, evinde bu sezon ilk kez gol yediği maçta iki puan kaybı yaşarken, Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti beş maça çıktı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

   Karşılaimanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor, 49. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ortasında topa kafayla vuran Steven Caulker'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 69. dakikasında Steven Caulker, bu kez kendi kalesine golü atınca maça bir kez daha eşitlik geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

   Bu sezonki ikinci beraberliğini evinde alan Aytemiz Alanyaspor, milli araya 17 paunla girerken, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde maça çıkan Trabzonspor ise araya 6 paunla girdi.

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubanje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Bareiro

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djnaniny

TEKNİK DİREKTÖR: İhsan Derelioğlu

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BB Erzurunspor 1- Göztepe 1
BB Erzurunspor 1- Göztepe 1
RH Bandırmaspor 0 -Giresunspor 1
RH Bandırmaspor 0 -Giresunspor 1
Bereket Sigorta Ümraniyespor 1 - Tuzlaspor 1
Bereket Sigorta Ümraniyespor 1 - Tuzlaspor 1
Mancherter geriden geldi maçı aldı I Everton 1 - Manchester United 3
Mancherter geriden geldi maçı aldı I Everton 1 - Manchester United 3
Kasımpaşa uzatmalarda I Kasımpaşa 2 - Antalyaspor 2
Kasımpaşa uzatmalarda I Kasımpaşa 2 - Antalyaspor 2
Fenerbahçe Beko 83- Khimki Moskova 71
Fenerbahçe Beko 83- Khimki Moskova 71
Gaziantep yenilmezlik serisinie devam etti I Gaziantep FK 3- Beşiktaş 1
Gaziantep yenilmezlik serisinie devam etti I Gaziantep FK 3- Beşiktaş 1
Anadolu Efes galibiyet serisine devam etti
Anadolu Efes galibiyet serisine devam etti
DG Sivasspor 2- Karabağ 0
DG Sivasspor 2- Karabağ 0
Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti
Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim