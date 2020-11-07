Alanyaspor, Trabzonspor puanları paylaştı I Aytemiz Alanyaspor 1- Trabzonspor 1

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin yenilgisiz iki takımından birisi olan Akdeniz temsilcisi, evinde bu sezon ilk kez gol yediği maçta iki puan kaybı yaşarken, Karadeniz temsilcisinin galibiyet hasreti beş maça çıktı.Karşılaşmanın 39. dakikasında Siopis'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Bareiro'nun ayak koyduğu top, kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, pozisyonda ofsayt düdüğünü çaldı. VAR'ın onayı sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etti.İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

Karşılaimanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor, 49. dakikada Anastasios Bakasetas'ın ortasında topa kafayla vuran Steven Caulker'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 69. dakikasında Steven Caulker, bu kez kendi kalesine golü atınca maça bir kez daha eşitlik geldi. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sezonki ikinci beraberliğini evinde alan Aytemiz Alanyaspor, milli araya 17 paunla girerken, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde maça çıkan Trabzonspor ise araya 6 paunla girdi.

ALANYASPOR:

Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubanje, Siopis, Salih, Bakasetas, Efecan, Davidson, Bareiro

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Kamil Ahmet, Vitor Hugo, Edgar, Pereira, Flavio, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Djnaniny

TEKNİK DİREKTÖR: İhsan Derelioğlu

(Beinsports)