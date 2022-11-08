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Alanyaspor turu rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Alanyaspor evinde Sakaryaspor’u 3-0 yendi.

08 Kasım 2022 Salı 17:56
Alanyaspor turu rahat geçti

Alanyaspor turu rahat geçti

   Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Alanyaspor evinde Sakaryaspor’u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Alanyaspor Ivan Cavaleiro ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor 77. Dakikada Oğuz Aydın ile skoru 2-0 yaptı.86. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumba sarı kart gördü.88. dakikada Alanyaspor Oğuz Aydın ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 3-0 galip ayrılarak turu geçti.

Alanyaspor:Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Furkan Bayır, Joher Rassoul, Umut Güneş, Oussama Targhalline, Pedro Pereira, Arnaud Lusamba, Famara Diedhiou, Ivan Cavaleiro, Daniel Candeias 

Teknik Direktör:Francesco Farioli

Sakaryaspor:Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Isaac Donkor, Hüsamettin Tut, İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı, Emirhan Aydoğan, Kaiyne Woolery, Hakan Yavuz, Yasin Pehlivan 

Teknik Direktör:Serkan Özbalta

 

Son Güncelleme: 08.11.2022 18:14
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporSakaryaspor
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