Alanyaspor turu rahat geçti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Alanyaspor evinde Sakaryaspor’u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 5. Dakikasında Alanyaspor Ivan Cavaleiro ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor 77. Dakikada Oğuz Aydın ile skoru 2-0 yaptı.86. dakikada Alanyaspor’da Idrissa Doumba sarı kart gördü.88. dakikada Alanyaspor Oğuz Aydın ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 3-0 galip ayrılarak turu geçti.
Alanyaspor:Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Furkan Bayır, Joher Rassoul, Umut Güneş, Oussama Targhalline, Pedro Pereira, Arnaud Lusamba, Famara Diedhiou, Ivan Cavaleiro, Daniel Candeias
Sakaryaspor:Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Isaac Donkor, Hüsamettin Tut, İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı, Emirhan Aydoğan, Kaiyne Woolery, Hakan Yavuz, Yasin Pehlivan
Teknik Direktör:Serkan Özbalta