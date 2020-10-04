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Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0

Alanyaspor ise ligin yeni ekibi Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

04 Ekim 2020 Pazar 17:43
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0

Alanyaspor'dan yarım düzine gol....Alanyaspor 6 - Hatayspor 0

   Alanyaspor ise ligin yeni ekibi Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.Alanyaspor bu sonuçla birlikte puanını 10 yaptı ve liderliğe yükseldi. Hatayspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini alırken aynı zamanda üç maçlık gol yememe serisi de sona erdi.

    Alanyaspor 90 dakikanın sonunda 6-0’la gülen taraf oldu.Karşılaşmada 18. dakikada  Alanyaspor, Bakasetas’ın golüyle 1-0 öne geçti. Yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Bakasetas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.23. dakikada Alanyaspor, Davidson’un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada Davidson’un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Davidson, takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.34. dakikada savunmadan çıkarken Hatayspor’un kaptırdığı top sonrası Efecan’ın pasında Bareiro, topu boş ağlara gönderdi.45+. dakikada ver-kaç sonrası ceza sahasında topla buluşan Moubandje, plase vuruşla topu ağlara gönderdi.İlk yarı Alanyaspor'un 4-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

   Alanyaspor ikinci yarıda da gollerine devam etti.67. dakikada Davidson ile farkı 5’e çıkardı. Brezilyalı oyuncu sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.77. dakikada Davidson hat-trick yaptı! Ceza sahasının sağında topla buluşan Babacar topu altıpasa çıkarttı. Gerilerden gelen Davidson topa dokundu ve ağları bir kez daha havalandırdı.Karşılaşma 6-0 Alanyaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro

HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sackey, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Barbosa, Diouf

Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporHatayspor
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