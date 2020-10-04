Alanyaspor'dan yarım düzine gol....Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Alanyaspor ise ligin yeni ekibi Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.Alanyaspor bu sonuçla birlikte puanını 10 yaptı ve liderliğe yükseldi. Hatayspor ise ligdeki ilk mağlubiyetini alırken aynı zamanda üç maçlık gol yememe serisi de sona erdi.
Alanyaspor ikinci yarıda da gollerine devam etti.67. dakikada Davidson ile farkı 5’e çıkardı. Brezilyalı oyuncu sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak köşeden ağlara gönderdi.77. dakikada Davidson hat-trick yaptı! Ceza sahasının sağında topla buluşan Babacar topu altıpasa çıkarttı. Gerilerden gelen Davidson topa dokundu ve ağları bir kez daha havalandırdı.Karşılaşma 6-0 Alanyaspor'un galibiyeti ile sonuçlandı
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Efecan, Bareiro
HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sackey, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Barbosa, Diouf