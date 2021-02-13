Ali Koç "Arda Turan'a az bile vermişler"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaraylı başkanı Mustafa Cengiz'in hafta içinde yaptığı açıklamalara, Karagümrük maçı sonrasında yanıt verdi. Koç, "Zamanı gelince belgelerle konuşacağız. Bir gazlarını alsınlar" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Fenerbahçe 2-1 galip gelirken, Başkan Ali Koç maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taraftarların takıma inanmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç “Son 11 maçın 9’unu kazandık. Bu açıdan bakarsak doğru yoldayız. Taraftarımız haklı olarak endişeye kapıldılar ama inanmaya devam etsinler. Biz inanıyoruz. Onlar da inansınlar” dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, derbide yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt veren Koç, “Müthiş bir yalan, iftira ve algı operasyonu yapıyorlar. Zamanı gelince belgelerle cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç’un maçtan sonra yaptığı açıklamalar:

“Mustafa Cengiz’in açıklamalarına cevap vermeyeceğim bu insanların, koskoca adamların yalanları, iftiraları… Bir haftadır neredeyse her gün konuşup, kulübümüzü hedef almaları… Bununla uğraşamayız. Müthiş bir yalan, iftira ve algı operasyonu yapıyorlar. Canları sağ olsun. Zannetmesinler cevap vermeyeceğiz. Zamanı gelince ilgili arkadaşlar belgelerle konuşacak. Bu zihniyet oldukça Türk futbolunda ne dostluk olur ne kardeşlik olur. Böyle marjinal bir ülke olarak devam ederiz.

Arda Turan’a az bile vermişler. Ben bu tartışmalara şu an girmeyeceğim. Taraftar tarafından tenkit edilme pahasına da olsa bu topa girmemeye çalışıyorum. Sizlerden ricam, çok ağır ithamlar var. İddialar var, bunları soruşturmanız lazım. Küfür mü var, 3 bin kişi mi sokmuşuz. Biz bunların cevabını vereceğiz. Bir gazlarını alsınlar. Sizden rica ediyorum. Bizim dinimizdeki en büyük günah iftiradır. Bu kocaman adamların iddialarını araştırın.Devletimizin güzide kurumlarını bile zan altında bırakıyorlar. Biz bir noktaya kadar yaşa hürmet gösteririz. Bu zamana kadar da gösterdik. Tez zamanda ilgili arkadaşlarım ne cevap hak ediyorlarsa verecekler. Ayıp ediyorlar. Biz kaostan beslendiklerini biliyoruz. Kimseye fayda sağlayamazlar.”