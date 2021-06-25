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Ali Koç, "Aziz Yıldırım benimle uğraşmanın, nelere mal olacağını görememiş

Ülker Stadyumu’nda bugün  gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın sonunda söz alan Başkan Ali Koç, eski başkanlardan Aziz Yıldırım’a yüklendi.

25 Haziran 2021 Cuma 19:22
Ali Koç, "Aziz Yıldırım benimle uğraşmanın, nelere mal olacağını görememiş

Ali Koç, "Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın,nelere mal olacağını görememiş durumda"

   Ülker Stadyumu’nda bugün  gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın sonunda söz alan Başkan Ali Koç, eski başkanlardan Aziz Yıldırım’a yüklendi.Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi yaptığı açıklamalara sertcevaplar veren  Ali Koç “Tutarsız, küstah, dengesiz, intikam isteğiyle bezenmiş açıklamalar… Tehditkar, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacağı tarzda mesajlar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, kibir, parmak sallamalar… Biz bunları unutmuştuk, keşke tekrar hatırlamasaydık” ifadelerini kullandı.

Ali Koç, konuşmasında şunları söyledi:

   Artık kırgın değilim, kızgınım! Çünkü Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, beni kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş durumda. Seçimde farkla kazanacaksınız diyenler, Aziz Yıldırım’ı şu anda yine kandırıyorlar! Son derece kendini bilmez, tutarsız, küstah, dengesiz, tehditkar açıklamalar. Rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak tarzda mesajlar. Çirkin üslup, eksik yanlış bilgiler, kibir, parmak sallamalar. Unutmuştuk biz bunları… Keşke tekrar hatırlamasaydık.

  Seçim sonuçları istediğiniz gibi olmayınca kongre üyelerine saygısızlık yaptınız, şuradan çekip gittiniz. Aziz Yıldırım, bana olan husumetiniz Fenerbahçe’ye zarar veriyor. Bunun bilincinde olun. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe’yi SPK’ya tehdit ediyor. Benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya! Aynaya bakıp bu cümleyi tekrar kurun. Ölmeden intikamımı almayacağım diyorsunuz. Benim FETÖ projesi olduğumu söylüyorsunuz bazı ortamlarda. Yazıklar olsun…

  Konuyu Rahmi Koç’tan açmışken, size iki şey söyleyeceğim. Bir lafı vardır, ‘Yaydan çıkan ok ve ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez’ diye. Siz dün o sözleri ettiniz, bunun da hesabını vereceksiniz. Biz yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezseniz, ben sizinle geleceğim. Kaçmak yok! Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz.

  Hiçbir Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe’nin kötülüğünü istemez, onun için dua etmez, olduğu zaman da keyif almaz. Allah bana o günleri göstermesin. Aziz Yıldırım gibi dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız yok. Fenerbahçe ne zaman sizin tekelinize girdi? Fenerbahçe kimsenin tekelinde değildir. Bu camianın evlatları pek çok şeye sahiptir. 114 yıllık kulüp sizin tekelinizde olacak?

  Beni seyirciyle yollayacaksınız öyle mi? Kulübün sahibi ben değilim ve zaten ben istenmediğimi hissettiğim anda giderim; ama şunu bilin ki o taraftar, bugün sizi buraya getirmedi. Konuştunuz baktınız ve daha sonra da bir otopark mazeretiyle gelmiyoruz dediniz.”

   Başkan Ali Koç konuşmasının son bölümünde Aziz Yıldırım'ı FB TV'de açık oturuma davet etti. 

Son Güncelleme: 26.06.2021 13:43
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçAziz Yıldırım
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