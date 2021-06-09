Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ali Koç "TFF bizim patronumuz olmadığını anlamalı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi muhabirleri ile yaptığı toplantıda TFF'yi ve yayıncı kuruluşu eleştirdi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:47
Ali Koç "TFF bizim patronumuz olmadığını anlamalı"

Ali Koç "TFF bizim patronumuz olmadığını anlamalı"

   Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi muhabirleri ile yaptığı toplantıda TFF'yi ve yayıncı kuruluşu eleştirdi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'ye sert sözlerle yüklenirken "Belki ilk haftanın maçlarını kulüpler oynamamalı! TFF kime çalıştığını, kime hizmet ettiğini anlamalı. Bizim patronumuz olmadığını anlamalı!" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’de kulüplerin ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini belirten Ali Koç “TL’nin son 4 yıldaki performansı, ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin yarattığı ekonomi, öncelikle faizleri ödemek. Kulüplerin ekonomisi, bunu bile ödeyemeyecek duruma geldi. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Devletimiz, bir borç yapılandırmasını hazırladı. İlk raundda biz girmemiştik. İlk anlaşmanın yürümeyeceğini bilerek yola çıkıldı. Girmezken de düğmeyi baştan yanlış iliklemeyelim dedik” şeklinde konuştu.

  Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya da değinen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “O dönemde bunu çıplak halle dile getirdiğimizde, ‘Devletle kavga mı ediyorsunuz?’ diyen kulüp başkanları da aynı noktaya geldi. 2+10 olacaktı. Bizim anlaştığımız buydu. Bunun sonucunda ana para sıfıra inecekti. Son dakika bir manevrayla bunun 2+7 olacağı söylendi. Bunun siyasi bir fikri mi var bilmiyorum. Biz de çok şaşırdık” ifadelerini kullandı.

 TFF’ye de eleştirilerde bulunan Ali Koç, şunları söyledi:“Türkiye, 500 milyon dolarla başarılı bir Süper Lig yayın ihalesi yapıyor. Yarısı TL, yarısı dövizle ödenmek üzere. İhale yapıldıktan ilk sene sonra, 500 milyonluk ihaleden ilk kesiği yiyoruz. Bir şekilde kur sabitleniyor. 2018-19’da bir daha bir sabitlenme oluyor. Kur, 3.8’de sabitlenirken, ortalama kur 5.3. Buradan da bir 84 milyonluk kaybımız oluyor. 2019-20’de, 5.8’e fiksleniyor. TFF geliyor diyor ki, yayıncı kuruluş indirim istiyor.

   Yayıncı son ödemeyi yapmıyor, niye indirim istiyorsun kardeşim? Öyle, böyle oldu, Fenerbahçe kavga ediyor, maç 60 saniye oynanmadı, bir sürü mazeret. Şu anda 2,6 milyar olan rakamı 2 milyara indirmeye çalışıyor. 2 milyara inerse 500 milyonluk ihale 215 milyon oluyor. Birileri bugüne kadar bu arkadaşlara sahip çıkmış, tutmuş. Biz, bütün Orta Doğu’yu karşımıza alarak Katar’a sahip çıkmış bir ülkeyiz. Kulüplerin bu şekilde mağdur olmasını, Katar’ın bir şirketi nasıl yapabiliyor? Birileri arkasında olmadan, bu olmaz.

  Belki de bundan sonra yapmamız gereken, ilk haftanın maçlarını kulüpler olarak oynamamak. TFF, bizim patronumuz olmadığını ve kime hizmet etmek için orada olduğunu anlamalı. Bizim çıkarlarımız için bu markayı yönettiklerine er ya da geç vakıf olacaklar.

  Biz geldiğimizden beri tek kuruş kombine geliri ve naklen yayın geliri kulübün kasasına girmedi, direkt bankalara gitti.”

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BaşkanıAli Koç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6 Premier Lig Kulübüne ceza yağdı
6 Premier Lig Kulübüne ceza yağdı
M.Başakşehir, Şener Özbayraklı ile anlaştı
M.Başakşehir, Şener Özbayraklı ile anlaştı
Yenilenen İBB kortları hizmete açılıyor
Yenilenen İBB kortları hizmete açılıyor
Anket | Milli Takımın en sevilen oyuncusu kim?
Anket | Milli Takımın en sevilen oyuncusu kim?
Türkiye e-spor sahnesinde rekabet yükseliyor
Türkiye e-spor sahnesinde rekabet yükseliyor
Şampiyon Anadolu Efes
Şampiyon Anadolu Efes
Anadolu Efes seride 2-0 öne geçti
Anadolu Efes seride 2-0 öne geçti
Türkiye 2- Moldova 0
Türkiye 2- Moldova 0
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Anadolu Efes 85-Fenerbahçe Beko 72
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu farklı yendi I Anadolu Efes 85-Fenerbahçe Beko 72
Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu
Anadolu Efes Euroleague'de Barcelona'yı devirdi, şampiyon oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim