Almanya Bundesliga'da Union Berlin liderliğini sürdürdü...
Almanya Bundesliga'da Union Berlin evinde Mönchengladbach'ı 90+7. dakikada attığı golle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın 33. Dakikasında Mönchengladbach, Nico Elvedi ile deplasmanda 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Mönchengladbach’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. Dakikada Union Berlin’de Jordan Siebatcheu, Tymoteusz Pushacz ve Andras Schafer yerini Sven Michel, Christopher Trimmel ve Genki Haraguchi’ye bıraktı.64. dakikada Union Berlin’de Sven Michel sarı kart gördü.67. dakikada Mönchengladbach’ta Marcus Thuram sarı kart gördü.74. dakikada Union Berlin’de Janik Haberer yerini Jamie Leweling’e bıraktı.Aynı dakika içersinde Mönchengladbach’ta Nathan NGoumou yerini Patrick Herrmann’a bıraktı.75. dakikada Mönchengladbach’ta Alassane Plea yerini Luca Netz’e bıraktı.79. dakikada Union Berlin Kevin Behren ile skoru 1-1 yaptı85. dakikada Mönchengladbach’ta Lars Stindl yerini Yvandro Borges Sanches'e bıraktı.90. dakikada Mönchengladbach’ta Ramy Bensebaini yerini Tony Jantschke'ye bıraktı.90. dakikada Union Berlin'de Julian Ryerson sarı kart gördü.90+4. dakikada Union Berlin'de Christopher Trimmel sarı kart gördü.90+7. dakikada Union Berlin Danilho Doekhi ile skoru 2-1 yaptı.
Union Berlin:Frederik Ronnow, Diogo Leite, Danilho Doekhi, Julian Ryerson, Tymoteusz Puchacz, Robin Knoche, Rani Khedira, Andras Schafer, Janik Haberer, Sheraldo Becker, Jordan Siebatcheu
Teknik Direktör:Urs Fischer
Mönchengladbach:Tobias Sippel, Marvin Friedrich, Ramy Bensebaini, Joseph Scally, Nico Elvedi, Christoph Kramer, Julian Weigl, Lars Stindl, Nathan NGoumou,Marcus Thuram
Teknik Direktör:Daniel Farke