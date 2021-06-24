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Almanya son anda turu geçti

 EURO 2020’nin en zor gruplarından F Grubu’nda Almanya, Macaristan'la 2-2 berabere kalarak son anda turu geçti.

24 Haziran 2021 Perşembe 06:55
Almanya son anda turu geçti

Almanya son anda turu geçti

   EURO 2020’nin en zor gruplarından F Grubu’nda Almanya, Macaristan'la 2-2 berabere kalarak son anda turu geçti.Karşılaşmanın 11. dakikasında  Macaristan, Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Macaristan'ın 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.

    Karşılaşmada ikinci yarıda 66. dakikada Almanya, Kai Havertz skora 1-1 yaptı.67. dakikada Andras Schafer, Macaristan 2-1 öne geçti. 84. dakikada Leon Goretzka iile Almanya skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere bittti . 

   Almanya, son 16’da İngiltere ile eşleşirken, Fenerbahçeli Attila Szalai’nin formasını giydiği Macaristan iki kez büyük avantaj sağladığı maçın sonunda 2 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

Son Güncelleme: 24.06.2021 07:02
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMacaristan
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