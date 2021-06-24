Almanya son anda turu geçti
EURO 2020’nin en zor gruplarından F Grubu’nda Almanya, Macaristan'la 2-2 berabere kalarak son anda turu geçti.Karşılaşmanın 11. dakikasında Macaristan, Adam Szalai’nin golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Macaristan'ın 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Almanya, son 16’da İngiltere ile eşleşirken, Fenerbahçeli Attila Szalai’nin formasını giydiği Macaristan iki kez büyük avantaj sağladığı maçın sonunda 2 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.