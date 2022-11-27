Almanya turu zora soktu....İspanya 1 - Almanya 1
2022 Dünya Kupası E Grup maçında Almanya, İspanya ile 1-1 berabere kalarak tur umudunu son maça bıraktı.Karşılaşmanın 37. dakikasında Almanya'da Thilo Kehrer sarı kart gördü.44. dakikada İspanya'da Sergio Busquets sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Almanya'da Leon Goretzka sarı kart gördü.60. dakikada Almanya'da Joshua Kimmich sarı kart gördü.62. dakikada İspanya, Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti.83. dakikada Almanya, Niclas Füllkrug ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Gruptaki son maçlar, 01.12.2022 Perşembe günü oynanacak.
İspanya:Unai Simon-Jordi Alba-Dani Carvajal-Aymeric Laporte-Sergio Busquets-Gavi-Marco Asensio-Ferran Torres-Rodri-Pedri-Dani Olmo
Almanya:Manuel Neuer-Antonio Rüdiger-Thilo Kehrer-Niklas Süle-David Raum-Joshua Kimmich-Leon Goretzka-Serge Gnabry-Jamal Musiala-İlkay Gündoğan-Thomas Müller
01.12.2022 Perşembe Maç Programı şöyle;
Japonya-İspanya Saat:22.00
E Grup Puan Durumu;
0 G B. M P
İspanya 2 1 1 0 4
Japonya 2 1 0 1 3
Rika. 2 1 0 1 3
Almanya 2 0 1 1 1