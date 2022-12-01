Almanya’ya kupa şoku….Kosta Rika 2 - Almanya 4

2022 Dünya Kupası E Grup maçında Almanya Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen kupaya veda etti.Karşılaşmanın 10. Dakikasında Almanya Serge Gnabry ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Almanya’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kosta Rika’da Brandon Aguilera yerini Youstin Salas’a bırakırken, Almanya’da Leon Gorekzka yerini Lukas Kiostermann’a bıraktı.55. dakikada Almanya’da İlkay Gündoğan yerini Niclas Füllkrug’a bıraktı.58. dakikada Kosta Rika skoru Yeltsin Tejeda ile 1-1 yaptı.

67.dakikada Almanya’da Thomas Müller ve David Raum oyundan çıktılar.yerine Kal Havertz ve Mario Götze oyuna girdiler.70. dakikada Kosta Rika, Juan Pablo Vargas ile

2-1

öne geçti.73. dakikada Almanya, Kal Havertz ile skoru 2-2 yaptı.

74. Dakikada Kosta Rika’da Johan Venegas ve Keysher Fuller oyundan çıktılar.Yerine Ronald Matarrita ve Jewison Bennette oyuna girdiler.78. dakikada Kosta Rika’da Oscar Duarte sarı kart gördü.85. dakikada Almanya,Kal Havertz ile 3-2 öne geçti.90. dakikada Almanya, Niclas Füllkrug ile skoru 4-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen Kosta Rika ile birlikte kupaya veda etti.

Kosta Rika:Keylor Navas, Juan Pablo Vargas, Keysher Fuller, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Kendall Waston, Celso Borges, Johan Venegas, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, Brandon Aguilera

Almanya:Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, David Raum, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Thomas Müller