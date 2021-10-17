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Altay 0 -F.Karagümrük 1

17 Ekim 2021 Pazar 17:29
Altay 0 -F.Karagümrük 1

Altay 0 -F.Karagümrük 1

    Süper Lig 9. hafta maçında  Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oyanan karşılaşmada Altay, Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 15. dakikasında Fatih Karagümrük, Yann Karamoh ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Altay'da Cebrail Karayel49. dakikada sarı kart gördü.Fatih K73. dakikada Fatih karagümrük'te aragümrük'te Caner Erkin 62. dakikada sarı kart gördü.73. dakikada Fatih Karagümrük'te Yann Karamoh sarı kart gördü.80. dakikada Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec sarı kart gördü.82. dakikada Fatih karagümrük'te Tunay Torun sarı kart gördü.87. dakikada Altay'da Zeki Yıldırım sarı kart gördü.Karşılaşmadan Fatih karagümrük 1-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 17 yaparken, Altay 15 puanda kaldı.Süper Lig 10. hafta maçlarında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'la oynarken, Altay, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.

Altay:Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Murat Akça, Cebrail Karayel, Ceyhun Gülselam, Andre Poko, Cesar Pinares, Khaly Thiam, Leandro Kappel, Ahmed Rayyan, Daouda Bamba  

Teknik Direktör.Mustafa Denizli  

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Vegar Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic, Yann Karamoh

Teknik Direktör:David Sassarini

Süper Lig 9. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Cetveli;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
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