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Altay 0 - Galatasaray 1

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. Haftasında Altay evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek son derece önemli üç puandan oldu.K

24 Nisan 2022 Pazar 22:15
Altay 0 - Galatasaray 1

Altay 0 - Galatasaray 1

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. Haftasında Altay evinde Galatasaray'a 1-0 yenilerek son derece önemli üç puandan oldu.Karşılaşmanın 8. Dakikasında Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Altay’da Andre Poko sarı kart gördü.45. dakikada Martin Rodriguez sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. Dakikada Galatasaray’da Erirck Pulgar sarı kart gördü.55. dakikada Galatasaray’da bu sefer Marcao, sarı kart gördü.55. dakikada Galatasaray’da Marcao yerini Alpaslan Öztürk’e bıraktı.56. dakikada Galatasaray’da Patrick van Aanholt sarı kart gördü.Bundan iki dakikada sonra 58. Dakikada Galatasaray’da Omar Elabdelloul sarı kart gördü.65. dakikada Altay’da Ahmed Rayyan ve Zeki Yıldırım oyundan çıkarken yerine Leandro Kappel ve Eren Erdoğan oyuna dahil oldular.66. dakikada Galatasaray’da Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis oyundan çıktı.Yerine Alexandru Cicaldau ve Mostafa Mohammed oyuna girdi.75. dakikada Altay’da Ceyhun Gülselam yerini Cesar Pinares’e bıraktı.82. dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu ve Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Ömer Bayram ve Arda Turan oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, Altay'ı 1-0 yendi. 

Altay: Lis, Tolga, Björkander, Poko, Kazımcan, Ceyhun, Zeki, Thaciano, Thiam, Rayan, Rodriguez

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Babel, Gomis, Kerem

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 35. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 24.04.2022 22:32
Anahtar Kelimeler:
AltayGalatasaray
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