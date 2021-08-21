Altay 2'de 2 yaptı
Süper Lig ikinci hafta maçında Altay deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yendi.Karşılaşmada 23. dakikada Alanyaspor'dan Efecan Karaca kırmızı kart gördü.27. dakikada Altay, Khaly Thiam ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Altay, Martin Rodriguez golü maçta skoru 2-0 yaptı.Kaerşılaşmanın ilk yarısı Altay'ın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanınn ikinci yarısında 49. dakikada Altay, Cesar Pinares golü maçta skoru 3-0 yaptı.67. dakikada Alanyaspor, Famara Diedhiou ile skoru 3-1 yaptı.85. dakikada Altay, Ahmed Rayyan ile skoru 4-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Alanyaspor:Serkan Kırıntılı,Nemanja Milunovic 46',Fatih Aksoy,Cristian Borja,Umut Güneş 75',Efecan Karaca,Ahmed Ildız 46',Efkan Bekiroğlu 46' ,Miha Mevlja,Famara Diedhiou,Daniel Candeias 85'
Altay:Mateusz Lis,Mohammad Naderi,Murat Akça,İbrahim Öztürk,Cebrail Karayel 86',Martin Rodriguez 71',Andre Poko 71' ,Cesar Pinares 81',Khaly Thiam,Leandro Kappel,Daouda Bamba 81'