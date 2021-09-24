Altay, Beşiktaş’ı 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig 7. hafta açılış maçında Altay evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmaya 11 futbolcusundan eksik sahaya çıkan Beşiktaş bu zorlu İzmir deplasmanında ilk yenilgisini aldı.Karşılaşmada 32. Dakikada Beşiktaş’ta Miralem Pjanic sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Altay’da Mohammad Naderi yerine İbrahim Öztürk oyuna girdi.47. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile 1-0 öne geçti.57. dakikada Altay, Leandro Kappel ile maçta skoru 1-1 yaptı.71. dakikada Altay’da Erhan Çelenk ve Serge Arnaud Aka oyundan çıktılar.Yerine Marco Piaxao ce Cesar Pınares oyunda dahil oldu.76. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre oyundan çıktı.Yerine Can Bozdoğan ve Umut Meraş oyuna dahil oldu.78. dakikada Beşiktaş Kenan Karaman ile çok net gol pozisyonundan yararlanamadı.88. dakikada Altay, Daouda Bamba ile skoru 2-1 yaptı.90+5. dakikada Altay serbest vuruş kazandı.Karşılşmada başka gol olmadı ve Altay sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Altay:Mateusz Lis , Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, Cebrail Karayel, Serge Arnaud Aka, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Daouda Bamba

Teknik Direktör:Mustafa Denizli

Beşiktaş:Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic,Kenan Karaman

Sergen Yalçın

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14 puanda kalırken, Altay 15 puana yükseldi.

Altay ve Beşiktaş'ın 8. Hafta Maç Programı;

02.10.2021 Cumartesi Saat:19.00 Beşiktaş-DG Sivasspor

03.10.2021 Pazar Saat:16.00 Gaziantep FK-Altay