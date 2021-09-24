Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Altay, Beşiktaş’ı 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu

  Süper Lig 7. hafta açılış maçında Altay evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

24 Eylül 2021 Cuma 21:33
Altay, Beşiktaş’ı 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu

Altay, Beşiktaş’ı 2-1 yendi, liderlik koltuğuna oturdu

     Süper Lig 7. hafta açılış maçında Altay evinde Beşiktaş’ı 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.Karşılaşmaya 11 futbolcusundan eksik sahaya çıkan Beşiktaş bu zorlu İzmir deplasmanında ilk yenilgisini aldı.Karşılaşmada 32. Dakikada Beşiktaş’ta Miralem Pjanic sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Güven Yalçın oyuna dahil oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Altay’da Mohammad Naderi yerine İbrahim Öztürk oyuna girdi.47. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile 1-0 öne geçti.57. dakikada Altay, Leandro Kappel ile maçta skoru 1-1 yaptı.71. dakikada Altay’da Erhan Çelenk ve Serge Arnaud Aka oyundan çıktılar.Yerine Marco Piaxao ce Cesar Pınares oyunda dahil oldu.76. dakikada Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre oyundan çıktı.Yerine Can Bozdoğan ve Umut Meraş oyuna dahil oldu.78. dakikada Beşiktaş Kenan Karaman ile çok net gol pozisyonundan yararlanamadı.88. dakikada Altay, Daouda Bamba  ile skoru 2-1 yaptı.90+5. dakikada Altay serbest vuruş kazandı.Karşılşmada başka gol olmadı ve Altay sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Altay:Mateusz Lis , Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, Cebrail Karayel, Serge Arnaud Aka, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Daouda Bamba   

Teknik Direktör:Mustafa Denizli

Beşiktaş:Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic,Kenan Karaman    

Teknik Direktör:Sergen Yalçın

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14 puanda kalırken, Altay 15 puana yükseldi.

Altay ve Beşiktaş'ın 8. Hafta Maç Programı;

02.10.2021 Cumartesi Saat:19.00 Beşiktaş-DG Sivasspor

03.10.2021 Pazar Saat:16.00 Gaziantep FK-Altay

Puan Durumu;

Son Güncelleme: 24.09.2021 21:45
Anahtar Kelimeler:
AltayBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ING Basketbol Süper Ligi başlıyor
ING Basketbol Süper Ligi başlıyor
Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta sonuçları ve puan durumu
Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl
Fenerbahçe, Kadıköy'de ışıl ışıl
Alanyaspor, Kasımpaşa’yı 2-0 yendi
Alanyaspor, Kasımpaşa’yı 2-0 yendi
İH Konyaspor ve Trabzonspor puanları paylaştı 
İH Konyaspor ve Trabzonspor puanları paylaştı 
Koşucular Bu Pazar Bakırköy’de Buluşuyor
Koşucular Bu Pazar Bakırköy’de Buluşuyor
Galatasaray, Kayseri’de farklı kaybetti
Galatasaray, Kayseri’de farklı kaybetti
Göztepe 0 - Hatayspor 2
Göztepe 0 - Hatayspor 2
Gaziantep FK, Süper Lig’de tarihi rekora imza attı
Gaziantep FK, Süper Lig’de tarihi rekora imza attı
Beşiktaş 90+7'de yıkıldı
Beşiktaş 90+7'de yıkıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim