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Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı

  Süper Lİg 11. hafta maçında Altay evinde  Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 17:34
Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı

Altay evinde DG Sivasspor ile berabere akldı

    Süper Lİg 11. hafta maçında Altay evinde  Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 38. dakikasında DG Sivasspor, Mustapha Yatabare ile 1-0 öne geçti.44. dakikada Altay bu gole  Daouda Bamba ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Altay'da Zeki Yıldırım sarı kart gördü.61. dakikada Altay'da bu sefer Khaly Thiam sarı kart gördü.77. dakikada Altay'da Andre Poko sarı kart gördü.77. dakikada DG Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.78. dakikada DG Sivasspor'da Isaac Cofie sarı kart gördü.90. dakikada Altay'da Cebrail Karayel sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı Altay evinde DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu sonuçla Altay puanını 16 yaparken, DG Sivasspor'da puanını 12 yaptı.Süper Lig 12. haftasında Altay 06.11.2021 Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Antalya ile oynarken, DG Sivasspor 06.11.2021 Cumartesi günü saat 13.30'da evinde Giresunspor ile oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Toplu Sonuçlar;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
AltayDG Sivasspor
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