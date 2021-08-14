Altay evinde farklı kazandı

Süper Lig ilk hafta maçında Altay evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendi.Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, sezonun ilk maçından 3 puanla çıktı.Karşılaşmada 8. dakikada Altay, Daouda Bamba'nın golü ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Altay, Daouda Bamba'nın ikinci golü ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Altay'ın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Altay'ın etkili oyunu devam etti.Altay bu baskısının neticesini 86. dakikada gördü.86. dakikada Altay, Thaciano ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay sezonun ilk maçından sahadan 3-0 gibi farklı skorla kazandı.

Altay: Mateusz Lis, Naderi, Murat, İbrahim, Cebrail, Thiam, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Cardoso, Mustafa, Emrah, Kvrzic, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski