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Altay evinde farklı kazandı

Süper Lig ilk hafta maçında Altay evinde Kayserispor'u 2-0 yendi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 23:11
Altay evinde farklı kazandı

Altay evinde farklı kazandı

   Süper Lig ilk hafta maçında Altay evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendi.Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, sezonun ilk maçından 3 puanla çıktı.Karşılaşmada 8. dakikada Altay, Daouda Bamba'nın golü ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Altay, Daouda Bamba'nın ikinci golü ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Altay'ın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Altay'ın etkili oyunu devam etti.Altay bu baskısının neticesini 86. dakikada gördü.86. dakikada Altay, Thaciano ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay sezonun ilk maçından sahadan 3-0 gibi farklı skorla kazandı.
 

Altay: Mateusz Lis, Naderi, Murat, İbrahim, Cebrail, Thiam, Poko, Rodriguez, Pinares, Kappel, Bamba

Yukatel Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Majid, Cardoso, Mustafa, Emrah, Kvrzic, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski

Son Güncelleme: 14.08.2021 23:31
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğAltayYukatel Kayserispor
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