Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Altay evinde kayıp

 Süper Lig 13. hafta maçında Altay evinde Adana Demirspor'a 3-1 yenildi.

21 Kasım 2021 Pazar 18:19
Altay evinde kayıp

Altay evinde kayıp

   Süper Lig 13. hafta maçında Altay evinde Adana Demirspor'a 3-1 yenildi.Karşılaşmada 13. dakikada Adana Demirspor, Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Altay, Ahmed Rayyan ile skoru 1-1 yaptı.55. dakikada Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile tekrar öne geçti.2-1.60. dakikada Adana Demirspor, Babajide Akintola ile skoru 3-1 yaptı.72. dakikada Adana Demirspor'da Samet Akaydın sarı kart gördü.80. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Altay 16 puanda kalırken, Adana Demirspor puanını 19 yaptı.

Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
AltayAdana Demirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Dev derbinin galibi Fenerbahçe
 Dev derbinin galibi Fenerbahçe
Konyaspor 3 - Ç.Rizespor 0
Konyaspor 3 - Ç.Rizespor 0
Haliç derbisinin galibi F.Karagümrük
Haliç derbisinin galibi F.Karagümrük
Kartal galibiyete hasret kaldı
Kartal galibiyete hasret kaldı
Premier Lig'de Chelsea rüzgarı devam etti
Premier Lig'de Chelsea rüzgarı devam etti
Başakşehir'den 5'te 5
Başakşehir'den 5'te 5
Hatayspor yoluna kayıpsız devam etti
Hatayspor yoluna kayıpsız devam etti
Karadağ 1 - Türkiye 2
Karadağ 1 - Türkiye 2
Türkiye 6 - Cebelitarık 0
Türkiye 6 - Cebelitarık 0
Fenerbahçe son anda Mesut
Fenerbahçe son anda Mesut

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim