Altay evinde kayıp
Süper Lig 13. hafta maçında Altay evinde Adana Demirspor'a 3-1 yenildi.Karşılaşmada 13. dakikada Adana Demirspor, Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Altay, Ahmed Rayyan ile skoru 1-1 yaptı.55. dakikada Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile tekrar öne geçti.2-1.60. dakikada Adana Demirspor, Babajide Akintola ile skoru 3-1 yaptı.72. dakikada Adana Demirspor'da Samet Akaydın sarı kart gördü.80. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Altay 16 puanda kalırken, Adana Demirspor puanını 19 yaptı.
Süper Lig 13. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 13. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 14. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF