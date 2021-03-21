Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Altay kalesinde devleşti I Dev derbinin kazananı yok.

Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi 1-1 berabere sonuçlandı.

21 Mart 2021 Pazar 20:57
Altay kalesinde devleşti I Dev derbinin kazananı yok.

Altay kalesinde devleşti I Dev derbinin kazananı yok.

   Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi 1-1 berabere sonuçlandı.Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti.Her iki takım da kale önünde çok fazla buluşamadılar.1. dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile gole yaklaştı ancak Altay gole izin vermedi.26. dakikada Aboubakar, şutunu yine Altay kurtardı.27. dakikada Atiba'nın yerden, sert şutunu Altay nefis kurtardı.İlk yarı golsüz berabere tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş adeta golle başladı.48. dakikada Beşiktaş, Domagoj Vida ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Aboubakar, Altay'ı geçemedi.89. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın nefis şutu ile durumu 1-1 yaptı.Maçın yıldız isimlerinden Altay, 90+5'te takımını ipten aldı. Genç kaleci, Aboubakar'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta gole izin vermedi.Maçta başka gol sesi çıkmadı.

   Bu sonuçtan sonra Beşiktaş 64 puan olurken, Fenerbahçe 59 puan oldu.32. hafta Fenebrahçe evinde Yukatel Denizlispor'la oynarken, Beşiktaş Kasımapaşa deplasmanında oynayacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Y.Denizlispor 0- M.Başakşehir 0
Y.Denizlispor 0- M.Başakşehir 0
İH Konyaspor tek golle 3 puanı aldı
İH Konyaspor tek golle 3 puanı aldı
Lider Bayern Münih farklı kazandı
Lider Bayern Münih farklı kazandı
Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Kayserispor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Trabzonspor farklı kazandı
Trabzonspor farklı kazandı
Göztepe evinde yenildi
Göztepe evinde yenildi
Y.Malatyaspor kazanmaya hasret kaldı
Y.Malatyaspor kazanmaya hasret kaldı
Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı
Anadolu Efes'in galibiyet serisini Bayern Münih sonlandırdı
Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet  
Gençlerbirliği'nden kritik galibiyet  
Galatasaray evinde ağır yara aldı
Galatasaray evinde ağır yara aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim