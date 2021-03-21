Altay kalesinde devleşti I Dev derbinin kazananı yok.

Süper Lig 31. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi 1-1 berabere sonuçlandı.Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçti.Her iki takım da kale önünde çok fazla buluşamadılar.1. dakikada Beşiktaş, Aboubakar ile gole yaklaştı ancak Altay gole izin vermedi.26. dakikada Aboubakar, şutunu yine Altay kurtardı.27. dakikada Atiba'nın yerden, sert şutunu Altay nefis kurtardı.İlk yarı golsüz berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş adeta golle başladı.48. dakikada Beşiktaş, Domagoj Vida ile 1-0 öne geçti.62. dakikada Aboubakar, Altay'ı geçemedi.89. dakikada Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın nefis şutu ile durumu 1-1 yaptı.Maçın yıldız isimlerinden Altay, 90+5'te takımını ipten aldı. Genç kaleci, Aboubakar'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta gole izin vermedi.Maçta başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçtan sonra Beşiktaş 64 puan olurken, Fenerbahçe 59 puan oldu.32. hafta Fenebrahçe evinde Yukatel Denizlispor'la oynarken, Beşiktaş Kasımapaşa deplasmanında oynayacak.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta