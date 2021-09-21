Altay kazanmaya devam ediyor

Süper Lig 'in 6. haftasında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.Karşılaşmanın 14. dakikasında Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano yerini Selim Ay'a bıraktı.Karşılaşmanın 24’üncü dakikasında Altay'da Zeki Yıldırım'ın sert şutumda top üstten auta çıktı.34. dakikada Altay'da Khaly Thiam sarı kart gördü.44’üncü dakikada Altay, Khaly Thiam ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Altay'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Altay'da Erhan Çelenk, Thaciano oyundan çıkarken yerine Serge Arnaud Aka, Marco Paixao oyuna dahil oldu.58. dakikada Çaykur Rizespor'da, Selim Ay ve Emir Han Topçu sarı kart gördü.59. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin oyundan çıkarken yerine Tyler Boyd oyuna dahil oldu.68. dakikada Altay'da Khaly Thiam ikinci sarı karttan kırmızı kart alarak oyundan atıldı.

69’uncu dakikada Gökhan'ın ceza sahasına ortaladığı topu Bolasie kafayla kaleye gönderdiği top üsten az farkla auta çıktı.73’üncü dakikada sahada 10 kişi mücadele eden Altay, Daouda Bamba ile skoru 2-0 yaptı.74. dakikada Çaykur Rizespor'da Zeki Yıldırım oyundan çıkarken, Ceyhun Gülselam oyuna dahil oldu.80. dakikada Altay'da Murat Akça sarı kart gördü.81. dakikada Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ve Gökhan Gönül oyundan çıktılar.Yerine Damjan Djokovic ve Umar Aminu oyuna girdiler.90+1’inci Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Altay, ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak puanını 12'ye yükseltti.Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.

Kadrolar;

Çaykur Rizespor:

Gökhan Akkan, Sebastian Holmen, Emir Han Topçu, Gökhan Gönül, Alper Potuk, Fernando Boldrin, Bryan Dabo, Lebogang Phiri, Fabricio Baiano, Yannick Bolasie, Deniz Hümmet

Teknik Direktör:Bülent Uygun

Altay:Mateusz Lis, Mohammad Naderi, Eric Björkander, Murat Akça, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Thaciano, Khaly Thiam, Erhan Çelenk, Leandro Kappel, Daouda Bamba

Teknik Direktör:Mustafa Denizli

Altay ve Çaykur Rizespor'un 7. hafta maç programı;

24.09.2021 Cuma günü saat 20.00: Altay-Beşiktaş

26.09.2021 Pazar günü saat 16.00:Başakşehir-Çaykur Rizespor